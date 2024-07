Přijet s odtahovkou, auto naložit a odvézt pryč není v případě, že nepřekáží provozu, úplně jednoduché, aby následně takový postup nemohli napadat právníci. Ukázaly to v minulosti nejen případy reklamních aut, řešené na různých místech v metropoli, ale především těch protestních. Stojících například ve Spálené ulici nebo o něco dříve na chodníku ve Zborovské u vstupu do budovy Krajského úřadu Středočeského kraje; to tam zůstávalo dokonce po několik týdnů.

Správný postup, který povede k odstranění vozu z parku na Klárově, řeší úřad Prahy 1 s městskou organizací SSHMP: Správou služeb hlavního města Prahy. Prozatím má vůz na levém zadním kole nasazenou botičku městské policie.

Aktivisté: auto je další útok na nás

Aby automobil zmizel co nejdříve, si přeje i osazenstvo petičního stánku. „Dnes jsem kvůli tomu byla i na policii,“ řekla ve středu 24. července jedna z přítomných žen. Deník zde hovořil se dvěma aktivistkami: jedna přijela z Mimoně na Českolipsku, druhá z Černého Mostu v Praze. Postarší vůz s ukrajinskými registračními značkami k jejich snažení nepatří. Naopak: že se objevil v sousedství petičního stánku, je prý dílem odpůrců.

Auto se také stalo předmětem nového soupeření idejí. Původně mělo na bočních dveří sprejem nastříkaný nápis: Sláva Ukrajině. Žena, která přijela z větší dálky (své jméno však říci nechtěla s tím, že ji stejně všichni znají a představila se i policistům), se Deníku přihlásila k tomu, že to byla ona, kdo text pozměnil na Sláva ČR. Nyní jsou také napsána fixem na kapotách protiválečná hesla.

Aktivistka se durdí: petiční stánek na travnaté ploše vadil – a odstavené auto tam být může? | Video: Deník/Milan Holakovský

Lidé v petičním stánku se nicméně shodli, že proti Ukrajině a Ukrajincům nic nemají. Naopak – přáli by si zastavit jejich zabíjení, a tudíž mají jasno: když se v tamním válečném konfliktu poměr sil po měsíce prakticky nemění, nemá smysl posílat další smrtící zbraně jen proto, aby na tom někdo vydělával. „Humanitární pomoc plně podporujeme,“ řekla Deníku jedna z žen o vztahu k Ukrajině.

Na stánku, který by aktivisté chtěli provozovat tak dlouho, dokud neshromáždí dostatek podpisů potřebných k řádnému projednání petic – snad deset tisíc? – jsou aktuálně připraveny k podpisu dvě: jedna za ukončení finanční podpory a posílání zbraní Ukrajině českou vládou, druhá za předčasné volby, z nichž by vzešla vláda nová.

Když ke stánku přijdete, petiční archy na první pohled nespatříte. Leží až na stole vzadu. „Místní“ vysvětlují, proč to tak je: původně je měli na stolku v čele, ale ten vzal zasvé. Přiřítil se mladík na koloběžce, narazil a rozbořil ho. Že by šlo o něco jiného než o úmyslný záměr, nemají pochybnosti. Připomínají, že škodit se jim někdo snaží neustále. Alespoň podle svých stesků zde aktivisté čelí útokům dlouhodobě – přičemž ukazují stěny stánku rozřezané na různých místech. Tak se prý někdo nerozpakuje řádit, i když musí vědět, že uvnitř někdo sedí třeba přímo u té stěny, do níž on řeže. Dokonce se stalo, že kdosi polil zadní část čímsi smradlavým; snad močůvkou…

Petiční stánek na Klárově chtějí aktivisté zachovat nejméně do doby, než nasbírají deset tisíc protivládních podpisů. | Video: Deník/Milan Holakovský

Aktivisté míní, že to nejspíš měla být záminka k odstranění stánku z hygienických důvodů; včetně očerňování jeho osazenstva. Záchody přitom v okolí nechybí: hned vedle je restaurace, dá se zaběhnout do stanice metra nebo „támhle nahoru“, ukazují. Holt se za to zaplatí: deset nebo dvacet korun.

Thorův roční protest ukončila policie

Petiční stánek má delší historii, dokonce i doplněnou mobilní toitoikou. V blízkosti komplexu Úřadu vlády ČR budí pozornost už déle než rok – i když v parku na Klárově se objevil teprve přednedávnem. Původně stál přímo naproti Strakově akademii: u křižovatky ulic nábřeží Edvarda Beneše a U Bruských kasáren. Tam, na místě doplněném několika přístřešky, v něm dlouhodobě pobýval protivládní aktivista Ondřej Thor – přičemž se často objevovaly debaty týkající se údajného zneužívání petičního zákona (s tím, že zřízení stánku spojeného se shromažďováním podpisů pod petici nepotřebuje povolení).

Během jeho ročního pobytu se zde podepisovalo více protivládních petic; místo se dokonce stalo cílem pochodu demonstrantů protestujících na Václavském náměstí. Lidé ze stánku se také zapojili do zdejšího protestu zemědělců. Thor tvrdil, že je odhodlán setrvat na místě do doby, dokud neodstoupí vláda premiéra Petra Fialy (ODS).

Thora, který se nyní nachází na Slovensku, a jeho společníka v červnu z původního místa vyvedli policisté. Argumentem se stalo vyklizení pro staveniště rekonstrukce opěrné zdi komplexu Kramářovy vily – přičemž Thor na výzvy k opuštění obývaného prostranství, kde měl i mobilní toaletu, nereagoval. Příznivci se však nevzdali a petiční stánek postavili na protější straně ulice. Thora následně policie propustila a on odcestoval.

Petiční stánek u Úřadu vlády. | Video: Deník/Radek Cihla

Dalším důvodem pro stěhování se záhy stala běžná údržba chodníku, naplánovaná Technickou správou komunikací. To se již obešlo bez policejní akce. Aktivisté přemístili stánek o pár set metrů dál: právě do parku na Klárov. I tam ještě došlo na mírné posunutí: aby nepoškozoval trávník, byl po úřednické kontrole přesunut na vydlážděnou plochu.

Radnice Prahy 1 se netají přáním, aby stánek zmizel. Nyní se především řeší auto, jež se objevilo v jeho sousedství. „Tato situace vyvolala reakci jak městské části, tak policie,“ uvádějí webové stránky Prahy 1. „Městská část je v kontaktu s příslušnými orgány a bude nadále informovat veřejnost o dalším postupu. Prioritou je zajistit bezpečnost a veřejný pořádek v parku Klárov,“ připomínají.