Napětí panuje v Praze-Klánovicích po páteční vraždě teprve celkem nedávno přistěhovaného občana a jeho dvouměsíční dcery. Muže i miminko v kočárku někdo v pátek 15. prosince odpoledne zastřelil nedaleko bydliště; na cestě v Klánovickém lese. Při jeho okraji je od soboty improvizované pietní místo se svíčkami i plyšákem. Pachatel stále uniká – a i když se většina místních kloní k názoru, že osoba, která opakovaně zmáčkla spoušť, už je nejspíš bůhvíkde, napětí lze postřehnout.

Na místě dvojnásobné vraždy vzniklo pietní místo. | Video: Deník/Radek Cihla

Převládá mínění, že situaci by velmi zklidnilo, kdyby pražská policie mohla ohlásit, že se jejím kriminalistům podařilo zadržet podezřelého.

Místní také spekulují, co mohlo být motivem dvojnásobné vraždy. Jakkoli to zní otřesně, často dospívají k závěru, že ať už se na místě stalo cokoli a z jakýchkoli pohnutek, vražedné běsnění vypadá, jako by neslo rysy popravy s rysy pomsty nebo neovladatelné nenávisti, jestliže ušetřeno nezůstalo ani nemluvně.

Deník se však setkal i s názorem, že pachatel mohl ve své zvrácenosti považovat usmrcení kojence naopak za akt milosrdenství: mohl prý uvažovat tak, že opuštěné dítě, vzhledem k věku zcela odkázané na cizí pomoc, takto zůstane ušetřeno pomalého umírání hladem a podchlazením.

Po odjezdu policistů, prohledávajících v rámci shromažďování důkazů širší okolí místa činu, je celý Klánovický les opět volně přístupný. Častý výskyt policejních vozů i uniformovaných hlídek nicméně napovídá, že policie má oblast stále v hledáčku a dohlíží na tamní dění. Zkušenost Deníku navíc napovídá, že v podobných případech bývají standardem rovněž další opatření, která naopak takto viditelná nejsou.

Přímo vstoupit do lesa, který za běžných okolností bývá oblíbenou odpočinkovou zónou nejen pro místní (a takovým návštěvám by nyní fandilo i příznivé počasí), se zatím chce málokomu. Nebezpečí by zde však hrozit nemělo. To v neděli potvrdila i starostka Alena Kolovrátková (Klidné Klánovice 22) na webu městské části. „Les je volně přístupný a nemáme informace o hrozícím nebezpečí pro občany,“ konstatovala.

S odkazem na pokračující vyšetřování trestného činu také za radnici upozornila na zvýšený výkon hlídkové činnosti na území městské části. K sousedům se dále obrací s výzvou: zapomeňte prozatím na používání zábavní pyrotechniky, jež koncem roku bývá obzvlášť v permanenci. Jednak by to s ohledem na páteční tragédii nebylo vhodné, jednak by to mohlo mít i nemilé dopady.

Právě po pátečních vraždách by zvuky petard a rachejtlí mohly některé občany vyděsit – a případně mít možná vliv i na policejní šetření.