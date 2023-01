Kdo se stane hlavou státu? V metropoli začalo druhé kolo prezidentských voleb

/VIDEO, FOTO/ Začalo druhé kolo prezidentských voleb. Už od zahájení hlasování ve 14 hodin míří do 1 124 volebních místností v metropoli mnoho lidí. Volební místnosti se uzavřou dnes ve 22 hodin, v sobotu budou otevřeny od 8 do 14 hodin. Nový prezident by mohl být znám už v sobotu 28. ledna odpoledne kolem 17. hodiny.

Už před 14.00 čekali na možnost volit lidé třeba na pražské ZŠ Květnového povstání. | Video: Radek Cihla