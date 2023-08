/VIDEO, FOTO/ Rozluštěte šifru, otevřete trezor a milion dolarů je vašich. Do kin dorazil dlouho očekáváný Kazmův film Onemanshow: The Movie, který odstartoval hon na jeden milion dolarů (22 milionů korun). Trezor s penězmi umístil Kazma na pražské Výstaviště, kde ho hlídají ozbrojenci.

Kazmův trezor s milionem dolarů na Výstavišti v Praze. | Video: Deník/Radek Cihla

„Soutěžit může každý, kdo přijde na premiéru. Hra začíná,” řekl na konci svého filmu Kazma a tím odstartoval soutěž o milion dolarů.

Návod soutěže je uvedený na webových stránkách miliondolaru.cz. Soutěžící musí být starší osmnácti let. Kdo chce zkusit štěstí a milion dolarů vyhrát, musí podle pravidel jít na film Onemanshow: The Movie, kde zdarma k lístku dostane hrací kartu. Ve filmu poté najde návod na rozluštění šifry. Ve filmu jsou také ukryty různé indicie. Šifra je vyobrazena na betonovém monumentu v Lysé nad Labem, který na místě vznikl již na konci června.

Rozluštěním šifry na monumentu soutěžící získá kód ke kartě. Na sloupu u šifry běží odpočet do konce hry. Poté stačí už jen vložit kartu do trezoru a zadat kód. Každá karta má pouze jeden pokus na zadání deseticiferného hesla. Po zadání špatného hesla je karta již neplatná. Jako třešinku na dortu přidal Kazma do oběhu i jednu kartu, která vyhrává automaticky.

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Na webových stránkách miliondolaru.cz je kromě návodu soutěže také možné sledovat živé vysílání od monumentu v Lysé nad Labem či živé vysilání přímo od trezoru na Výstavišti.

Tam v tyto dny již přicházejí diváci Kazmova filmu a zkouší vyhrát vysněný milion dolarů. Ten na svého výherce čeká v jednodolarových bankovkách v průhledném trezoru, který hlídá ozbrojené komando.

Díky enormnímu zájmu diváků o Kazmův film, přidávají kina další projekce. „Exkluzivně jsme měli i půlnoční premiéry, které jsme ještě dodatečně přidávali do programu. Na zájem budeme reagovat a posilovat víkendové projekce," sdělila mluvčí Cinema City Denisa Šandová.