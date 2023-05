Koně Převalského chce pražská zoo poslat i do Zlaté stepi v Kazachstánu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Koně Převalského z chovu pražské zoo budou žít na více místech Asie. Vedle Mongolska, kam zatím bylo přepraveno 34 zvířat pro posílení stád posledních divoce žijících koní ve volné přírodě (a plánuje se i umístění dalších v nové lokalitě), mají zamířit i do Kazachstánu. I tam už je místo pobytu předběžně vybráno.

Koně Převalského by se v brzké budoucnosti mohli po úspěšné reintrodukci do středu a na západ Mongolska vrátit i do stepí Kazachstánu. | Foto: Zoo Praha/Miroslav Bobek