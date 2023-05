/VIDEO, FOTOGALERIE/ K definitivně šťastnému konci dospěje dobrodružství kavky z pražského metra. Ta nejméně dva týdny poletovala a posedávala v podzemních prostorách stanice Kobylisy, než se ji po několika nezdařených pokusech podařilo v noci odchytit. Hned na místě se ukázalo, že chráněný pták je sice v dobré kondici, ale přece jen pohublý a trochu vyčerpaný – a potřebuje trochu dokrmit. Nyní proto pobývá v Záchranné stanici Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Odchyt kavky v pražském metru. | Foto: Archiv Lesů hl. m. Prahy

Tahle adresa ale představuje jen přechodný pobyt. Už ve čtvrtek 25. května má zotavená kavka dostat příležitost vybrat si bydliště sama. V blízkosti záchranné stanice, která se dočasně přestěhovala do prostor zahradnictví u Ďáblického hřbitova, bude vypuštěna do volné přírody. Deník o těchto plánech informovala Petra Fišerová z centrály pražských lesů.

Místo, kde vypuštěný pták volně zamává křídly, je na okraji metropole a zároveň poměrně nedaleko místa, odkud byl do záchranné stanice přivezen. Existuje tedy naděje, že se mu podaří najít své původní hejno.

Kavka z metra polapena. Vypuštění do přírody ji ale nyní nečeká, musí se dokrmit

„Kavky jsou totiž velmi společenští ptáci,“ řekla Deníku Kateřina Landová z Pražské zvířecí záchranky, která se na úspěšném odchytu podílela společně se dvěma pracovnicemi pražských lesů.

Odchycení mařila dobrá vůle cestujících

Kavka, která zaletěla do prostor stanice a pak marně hledala cestu ven, nenechávala cestující lhostejné. Desítky lidí denně telefonovaly dopravnímu podniku, městské policii, ale i přímo městským lesům a zvířecí záchrance. A mezi volajícími se našli i ti, kteří netajili svou nelibost nad tím, že se „nic neděje“ a pták v metru stále zůstává.

Někteří lidé se ho také snažili přikrmovat. Upozornění, že to nemají dělat, které dopravní podnik vyvěsil, podle Landové moc nezabralo. To potvrzuje i Fišerová: „Ve stanici cestující kavce s dobrým úmyslem nechávali zbytky jídla a misky s vodou. Ztěžovalo to odchyt, k němuž byla využita i sklopná past s návnadou v podobě různě obměňované potravy – kavka však nebyla vyhladovělá natolik, aby měla důvod se přibližovat.“

Pokusů o odchyt ale bylo mnohem více, a to i s využitím rad a vybavení vypůjčeného od záchranných stanic v okolí. Za pomoci podběráků, různých sítí, ale i lákání na světlo, na kavčí hlas, dokonce i na živou kavku vypůjčenou ze stanice pro handicapované ptáky.

Úspěch však přišel až po dvoutýdenním úsilí. Odchyt ztěžoval nejen rozlehlý prostor stanice, ale i celodenní ruch, který umožňoval pokoušet se o odchyt pouze v noci. Nakonec byl úspěšný až pokus s velkou ornitologickou nárazovou sítí pro šetrný odchyt, již Landová objednala speciálně kvůli této kavce v metru.

„Obsluha stanice pustila dvě pracovnice naší záchranné stanice a kolegyni z Pražské zvířecí záchranky do metra v půl jedné v noci a ztlumila světlo na minimum, aby kavka ‚lest‘ hned neprohlédla. Záchranářky sestavily štafle a dvě z nich před kavčiným oblíbeným stanovištěm pomocí tyčí roztáhly síť, zatímco třetí s dlouhým teleskopickým podběrákem se kavku snažila nasměrovat přímo k nim. Pták sice nejdříve váhal, nakonec ale opravdu vyrazil tím správným směrem,“ shrnula Fišerová okolnosti odchytu.

Chráněný pták v pražském metru budí pozornost. Ve stanici i na sociálních sítích

Landová nabídla další podrobnosti: „Síť jsme natáhli mezi slepené prodloužené odlehčené tyče a pomocí dvojích štaflí, na kterých dva lidé se sítí stáli, vyzdvihli na strategické místo do dráhy letu u odsedového místa kavky, co nejvíce ke stropu. Kolegyně ji pak nahnala šestimetrovým podběrákem směrem k síti. Kavka si však sedla na drát pár metrů od sítě a prostor zkoumala – brzy ji ale doběhla kolegyně s podběrákem a vybídla ke vzlétnutí,“ připomněla ochranářka.

Naštěstí se vše povedlo na první pokus, přímo ukázkově. „Kavka do sítě vplula velmi plynule a jemně. Pracovali jsme v šeru, aby kavka neodhalila síť dříve, než se prostorem pokusí proletět. Po nárazu kavky do sítě jsme synchronně síť okamžitě strhli – a kolegyně ji pak na zemi už pod sítí podržela. Následovalo vyproštění a kontrola stavu.“

Uvízlých zvířat jsou v Praze stovky

Necelý týden pobytu v záchranné stanici kavce postačí k tomu, aby zesílila a v přírodě mohla být opět bez problémů plně samostatná. Volně žijících zvířat, která se ocitla v nesnázích, projdou pražskou záchrannou stanicí kvanta. Letos už se jejich počet blíží k 1,5 tisíce, jen kavek přibylo od ledna už sedm. A celkově tam každoročně evidují přes pět tisíc chlupatých i opeřených pacientů.

Záchrana sovího mláděte. Kalous čepýřící se na zemi potřeboval jen vysadit

Pokud divoce žijící zvíře někde uvízne, tým záchranné stanice často spolupracuje s dalšími kolegy – vedle zvířecí záchranky jde zpravidla o hasiče, strážníky nebo policisty. Za loňský rok Lesy hl. m. Prahy řešily 620 takovýchto případů, někdy i spojených s ošetřováním zranění.

„Nebezpečné jsou hlavně nejrůznější sítě a pletiva, do kterých se zvířata mohou zamotat, nebo nezajištěné světlíky, šachty a nádrže s kolmými stěnami,“ připomněla Fišerová.