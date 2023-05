/VIDEO, FOTOGALERIE/ Z volnosti už se opět těší kavka, která více než dva týdny poletovala ve stanici metra Kobylisy, unikajíc všem nástrahám. Poté, co se v noci na pátek 19. května její odchyt konečně podařil, ještě bezmála týden pobyla v Záchranné stanici Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, aby trochu zesílila. Nyní už je aktuální místo pobytu chráněného ptáka opět lidem neznámé.

Vypuštění kavky z metra do volné přírody. | Video: Deník/ Radek Cihla

Ve čtvrtek 25. května odpoledne zamávala kavka křídly na rozloučenou poté, co ji přímo u záchranné stanice v prostorách ďáblického zahradnictví (což už je vlastně na Střížkově) vypustil ornitolog Jaroslav Kubíček.

Zdroj: Milan Holakovský

Jak pracovníci městských lesů, tak ochranáři z Pražské zvířecí záchranky – zástupci obou týmů, které se podílely na náročném odchytu v metru – předpokládají, že by se kavka mohla připojit ke svému původnímu hejnu.

Hledání by nemuselo být složité: k místu, odkud byla do záchranné stanice přivezena, to vlastně neměla dál než jednu stanici metrem … a kousek.

Dokrmená kavka z metra se zotavuje. Do volné přírody bude vypuštěna ve čtvrtek

Však také své nové působiště hned začala obhlížet. Po vypuštění uletěla necelých dvě stě metrů a posadila se na strom. V té chvíli byla k rozpoznání naposled.

Jen malou chvilku předtím, než pták zmizel svým zachráncům z dohledu, se ukázalo, že to není „ona“, ale „ten kavka“. „Vypadá to na kluka,“ hlásil Kubíček, když krátce před vypuštěním rozfoukl peří, aby obhlédl, co se skrývá pod ním.

Vypuštění do volné přírody zachráněné kavky obecné, kterou se podařilo odchytit v podzemí metra.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Do té chvíle v záchranné stanici netušili, jakého je kavka pohlaví. Podívat se by nebyl problém, avšak pracovníci se řídí zásadou co nejohleduplnějšího přístupu, který bude co nejméně stresující.

S odpovědí proto počkali až na závěrečné úkony před vypuštěním. Ty zahrnovaly ještě měření křídla a kroužkování.