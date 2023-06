/VIDEO, FOTOGALERIE/ Z volnosti už se opět těší kavka, která více než dva týdny poletovala ve stanici metra Kobylisy, unikajíc všem nástrahám. Poté, co se v noci na pátek 19. května její odchyt konečně podařil, ještě bezmála týden pobyla v Záchranné stanici Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, aby trochu zesílila. Nyní už je aktuální místo pobytu chráněného ptáka opět lidem neznámé.

Vypuštění kavky z metra do volné přírody. | Video: Deník/ Radek Cihla

Ve čtvrtek 25. května odpoledne zamávala kavka křídly na rozloučenou poté, co ji přímo u záchranné stanice v prostorách ďáblického zahradnictví (což už je vlastně na Střížkově) vypustil ornitolog Jaroslav Kubíček.

Jak pracovníci městských lesů, tak ochranáři z Pražské zvířecí záchranky – zástupci obou týmů, které se podílely na náročném odchytu v metru – předpokládají, že by se kavka mohla připojit ke svému původnímu hejnu.

Hledání by nemuselo být složité: k místu, odkud byla do záchranné stanice přivezena, to vlastně neměla dál než jednu stanici metrem … a kousek. Však také své nové působiště hned začala obhlížet. Po vypuštění uletěla necelých dvě stě metrů a posadila se na strom. V té chvíli byla k rozpoznání naposled.

Zdroj: Milan Holakovský

Jen malou chvilku předtím, než pták zmizel svým zachráncům z dohledu, se ukázalo, že to není „ona“, ale „ten kavka“. „Vypadá to na kluka,“ hlásil Kubíček, když krátce před vypuštěním rozfoukl peří, aby obhlédl, co se skrývá pod ním.

Do té chvíle v záchranné stanici netušili, jakého je kavka pohlaví. Podívat se by nebyl problém, avšak pracovníci se řídí zásadou co nejohleduplnějšího přístupu, který bude co nejméně stresující. S odpovědí proto počkali až na závěrečné úkony před vypuštěním. Ty zahrnovaly ještě měření křídla a kroužkování.

Pravidla pro co nejohleduplnější přístup vedla v případě kavky z metra k tomu, že si tento pták ani nevyzkoušel pobyt ve venkovní voliéře záchranné stanice. Její vedoucí Veronika Kraslová vysvětlila, že ho bylo lepší ponechat v přepravce a zbytečně před vypuštěním nestresovat chytáním ve velké voliéře. Vědělo se, že jeho pobyt bude jen velmi krátký.

Vypuštění do volné přírody zachráněné kavky obecné, kterou se podařilo odchytit v podzemí metra.Zdroj: Deník/Radek Cihla

Tento zvířecí pacient se podle jejích slov během pobytu ve stanici projevil jako hodně nevrlý rošťák. Jestliže mu pracovníci nachystali v přepravce hygienickou podestýlku ze starých novin, krmení a vodu, záhy to tam vypadalo jako po vichřici. „Do deseti minut z toho udělal kůlničku na dříví,“ konstatovala Kraslová.

Obyčejně se podestýlka mění jednou denně, zde to bylo nutné nejméně dvakrát. A někdy bylo dokonce třeba použít kvůli znečištění i jiný přepravní box.

Nenaplnily se ale obavy, zda pták, který potřeboval trochu dokrmit, bude v zajetí dobře přijímat potravu. S tím nebyl problém. Apetit měl náramný. Ostatně hned po odchytu, kdy měl připravené červíky a půlené vlašské ořechy, se právě do ořechů okamžitě pustil. Směs oříšků, červíků a kousků masa mu šla k duhu i během pobytu v záchranné stanici.

Ornitolog Kubíček připomněl, že kavek v Praze přibývá. Na pobyt ve městě si rychle zvykají. Jejich rok od roku rostoucí počty pozoruje ve svém bydlišti v Praze 4. Z těch, které se mu dostaly do ruky – v záchranné stanici jde spíš o zraněné ptáky nebo mláďata v nesnázích – byla tahle v mimořádně dobré kondici. „Je v pohodě. Řádila v kleci a dobře odletěla,“ konstatoval. Prozradil „citlivé osobní údaje“: tedy to, co má kavka na svém kroužku. „Je to samec, kroužkovaný byl v roce 2023, je starší než letošní mládě – a číslo kroužku podle databáze Národního muzea,“ vypočetl ornitolog.

Pokud by se tento pták ještě někdy dostal do ruky někomu z kolegů, ten se jednak může dozvědět jeho nynější příběh, jednak by měl v databázi přibýt údaj o jeho aktuálním výskytu. Kroužky leccos prozradí i pracovníkům záchranné stanice. Právě kroužek, který dostala poštolka při první návštěvě, prozradil, že do záchranné stanice „podívala“ opakovaně: v rozmezí sedmi nebo možná osmi let. Potřebovala pomoci, když se zamotala do sítě – a také když spadla do světlíku.

Vedoucí ošetřovatelka Zuzana Pokorná poznamenala, že stanice mívá hodně hlášení o labutích. „Ty mají velké kroužky, které lidé odečtou okem. Tak se objeví třeba i 50 zpráv k jejich výskytu. U malých ptáků je to jiné: toho musí mít člověk v ruce, aby kroužek přečetl,“ připomněla.

Častá jsou prý také setkání s kachnami a kachňaty, které se objeví na balkonech, terasách či například v uzavřených dvorech. Pomáhá se třeba i mláďatům, která někam zapadnou na cestě k vodě. „Takhle malá se ale nekroužkují. Jen větší, která u nás pobudou,“ poznamenala vedoucí ošetřovatelka.

Šest kavek stále čeká na svou chvíli

Pražskou záchrannou stanicí pro volně žijící živočichy prošlo od začátku roku sedm kavek. Šest z nich stále pobývá ve voliéře. Deníku Kraslová ukázala na jednu z nich: nalezena na Grafické, má zlomené pravé křídlo. Právě úrazy po nárazech nebo zvířata, která někde uvíznou, zamotají se nebo třeba spadnou do světlíku, odkud se bez lidské pomoci nedostanou, patří k častým pacientům záchranné stanice.