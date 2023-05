Atrakci v podobě poletující kavky má už bezmála dva týdny stanice metra Kobylisy. Do míst, kde lze osamoceného opeřence v černém šatu někdy celkem dobře vidět, zatímco jindy spíš jen vytušit, si cestující ukazují prstem nejméně od prvního květnového pátku. A ukazují pořád: chráněný pták budící pozornost si v přepravním prostoru metra zatím vesele létá dál.

Kavka v metru Kobylisy. | Foto: Deník/ Martin Rumler

Jeho pokračující pozorování potvrzují mimo jiné telefonáty, které lidé směrují na odchytovou službu pražských strážníků: mělo by se něco udělat a vrátit kavku zpět do volné přírody. Vedoucí sekretariátu městské policie Irena Seifertová nicméně Deníku řekla, že v tomto případě lze lidem jen poradit: je třeba volat jinam – na Lesy hl. m. Prahy.

„Jde o volně žijící zvíře, k němuž nám vyjíždět nepřísluší,“ vysvětlila Seifertová. S tím, že podněty, které dostane, městská policie i sama předává Záchranné stanici Lesů hl. m. Prahy pro volně žijící zvířata.

Kavka v metru Kobylisy.Zdroj: Deník/ Martin Rumler

Její vedoucí Veronika Kraslová Deníku potvrdila, že místo pobytu kavky se zatím nezměnilo: pták v metru stále létá, sedí na drátech, občas zalétne do tubusu… Prostory stanice Kobylisy má, zdá se, prozkoumané dokonale. Jen jednomu místu se kavka důsledně vyhýbá: jako by byla natolik chytrá, že by věděla, kde může „spadnout klec“.

Odchyt na nástupišti se zatím nedaří

Každou noc v době, kdy je metro mimo provoz, je na nástupišti připravena sklopná past. Uvnitř je vše, co hrdlo ráčí: krmná směs i voda. Pokud se kavka nechá zlákat, bude polapena; to jí ovšem otevře cestu k volnosti. Jenže – vše zatím bylo marné. O krmení ve sklopné kleci černá návštěvnice zájem neprojevila.

Jak dny ubíhají, je to už podezřelé. Že by mohla přežít dva týdny bez potravy, se nezdá pravděpodobné. Pták však nevypadá, že by strádal – a Kraslová tak míní, že se stravuje jinde. Možná ji někdo přikrmuje, snad jí stačí jídlo, které které někomu z pasažérů upadne a ona je objeví dřív než úklidová služba, třeba našla místo, kde vyžije z toho, co vítr zafouká do tunelu. Možnosti jsou různé. „Určitě si ale nemyslíme, že by létala nad schodištěm pro potravu ven a pak se zase vracela,“ poznamenala Krasová.

I když nástražné zařízení zatím nepomohlo, právě na ně jsou vsazeny všechny všechny karty. Chytit kavku jinak? Nemožné; rozlehlé prostory metra poskytují dobré příležitosti k úniku. A hasiči se sítí mohou jenom koukat, jak si nedostupný pták vysoko nad nimi tropí svoje ptákoviny.

Kavka není unikát. Ani zraněná

Pro cestující je kavka atrakcí, nicméně mnozí zavolají nebo napíšou i přímo do záchranné stanice pražských lesů s výzvou, aby odborníci něco podnikli.

„Je super, že se lidé zajímají,“ poznamenala její vedoucí. Pokud se však někdo zajímá až příliš, do té míry, že kavce podstrojuje, čímž brání v odchytu, měl by s tím přestat: v jejím zájmu. Přece jen by v prostorách metra mnoho příležitostí najít obživu být nemělo. Nebo snad ano – třeba v podobě nějakých mazacích tuků, jak Deník zaslechl přímo v podzemní dráze?

Chráněný pták v pražském metru budí pozornost. Ve stanici i na sociálních sítích

Kavka obecná není v Praze nijak neobvyklá; laici ji však někdy zamění za jiné krkavcovité ptáky, jež pak často souhrnně označují jako „vrány“, „havrany“ – nebo třeba „černé šviháky“.

Ojedinělými hosty nejsou kavky ani v záchranné stanici, byť nebývají tak častými opeřenými pacienty jako třeba kosi nebo mladé sýkorky. Zraněných kavek zde letos přijali sedm – některé lidé přinesli sami, na jiné upozornili a vyjeli pro ně pracovníci stanice. Zpravidla šlo o zranění způsobená nárazem; ať už do pevné překážky, nebo (zřejmě) do dopravního prostředku. Objevila se však i poranění způsobená psem.