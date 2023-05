/FOTOGALERIE/ O svoji ptačí atrakci, mezi cestujícími velmi vyhledávanou a budící pozornost, přišla v noci na pátek 19. května stanice metra Kobylisy. Podařilo se odchytit chráněnou kavku obecnou, která minimálně od prvního květnového čtvrtka v prostorách stanice posedávala a poletovala, přičemž občas zavítala i do tunelu.

Kavka v metru Kobylisy. | Foto: Deník/ Martin Rumler

Úspěch po předchozím marném snažení přineslo společné úsilí pracovníků Záchranné stanice Lesů hl. m. Prahy a ochranářů z Pražské zvířecí záchranky. Přesněji řečeno ochranářek a pracovnic: do akce se zapojily samé ženy.

Pomohla speciálně objednaná síť

To, že pták, kterého vzhledem k charakteristickému zbarvení kavek řada cestujících vesele označovala jako „černého pasažéra“, už v přepravním prostoru není, potvrdila v pátek Deníku mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. „Opeřenec byl odchycen v přepravní výluce,“ uvedla k úspěšné noční akci.

Ta byla poměrně náročná, ale i promyšlená a připravená, naznačila Deníku Kateřina Landová ze zvířecí záchranky. „Měli jsme schválně přizhasnutý peron,“ uvedla k podmínkám na místě.

Cílem bylo zabránit tomu, aby si kavka všimla ornitologické nárazové sítě pro šetrný odchyt, kterou speciálně kvůli této akci objednala u výrobce na Slovensku. Tu největší, která se dala koupit: šestimetrovou. Mimochodem: stála dva a půl tisíce. „Pán byl skvělý. Poslal ji expresně,“ pochválila Landová.

V metru pak síť dvě ženy stojící na štaflích držely na navázaných tyčích – a třetí pak kavku poháněla pomocí podběráku na dlouhé tyči. Panovaly obavy, že jestli kavka prokoukne, co se na ni chystá, v prostoru, který během dlouhého pobytu dokonale poznala, si dokáže poradit – a všechno úsilí může přijít nazmar. Nicméně: odchyt byl úspěšný; vyšlo to hned na první pokus.

Pár dní bude třeba ptáka dokrmovat

Mluvčí městských lesů Petra Fišerová uvedla, že v podobných případech, kdy volně žijící zvíře někde uvízne, není zraněné a je v dobré kondici, bývá obvykle hned po odchytu rovnou vypuštěno do přírody. „Aby nebylo ještě stresováno převozem,“ vysvětlila, že když to není třeba, na cestu do záchranné stanice vůbec nedojde.

To však nebyl případ kavky odchycené v metru. Ukázalo se, že je sice v kondici, avšak pohublá. Putovala tak na dokrmení do záchranné stanice. Tam nejspíš pobude několik dnů. Jak dlouho přesně, ukáže další vývoj. Závisí třeba na tom, kdy poté, co se ocitla v zajetí, začne přijímat potravu.

Zdroj: Youtube

Až bude v lepší kondici, čeká ptáka vypuštění do volné přírody. O tom, kde se tak stane, se ještě bude rozhodovat. Dá se ale předpokládat, ze nejspíš někde poblíž místa, kde byl odchycen. Kavky jsou totiž ptáci velmi společenští a dá se předpokládat, že i tato má sociální vazby na místní hejno.

Nezabralo ani jídlo z fast foodu

Více než dva týdny trvající snahy vrátit ptáka do volné přírody zahrnovaly rozmanité pokusy. Vedle nočních odchytů s menšími sítěmi, organizovaných v době, kdy metro nejezdí, došlo také na nastražení rozmanitých návnad pod sklopnou pastí. Nachystané krmení však všežravou kavku nezlákalo ani střídáním menu: od různých ptačích pamlsků se přešlo k masu, červům, a dokonce i k lidskému jídlu z fast foodu. To pro případ, že by šlo o ptáka zvyklého hledat potravu v odpadkových koších.

Hlad však zřejmě „metrokavku“ příliš netrápil: cestující jí v dobrém úmyslu nechávali zbytky jídla na nástupišti – nebo i házeli do kolejiště. „Proto byly instalovány informační stojany s výzvou, aby se cestující ji nesnažili krmit, což odchyt znesnadňuje,“ sdělila mluvčí Řehková.

Nezabíraly ani další metody: třeba lákání na hlas kavek nebo lákání ven za světlem. Nevyšlo to ani s přivezením živé kavky, vypůjčené ze stanice pro handicapované ptáky v Libni. Opeřená návštěvnice metra na ni sice reagovala, avšak ne tak intenzivně, aby se ji podařilo chytit.

Nyní si již zvědavci opeřeného návštěvníka v metru nevyfotí. Už není ani důvod k tomu, aby se pobavili vskutku ojedinělou výzvou: zcela oficiálně vyvěšeným sdělením „Nekrmte kavku“, doprovázeným i stručným vysvětlením.