/VIDEO, FOTOGALERIE/ Provoz nové Kavárny Potmě byl zahájen ve středu 13. září na Karlově náměstí. Návštěvníci si budou moci kávu, nebo jiné nápoje z nabídky, vychutnat v absolutní tmě. Každý svou návštěvou přispěje do sbírky Světluška na pomoc nevidovým, zároveň si na památku odnese hrneček s logem.

Kavárna Potmě. | Video: Deník/Radek Cihla

Kavárna potmě přináší návštěvníkům i nebývalý zážitek. V absolutní tmě si každý může probudit svou fantazii a své smysly. O zákazníky se postará zrakově postižený personál, který je usadí ke stolu a připraví pro ně jakýkoli nápoj z nabídky.

Přibližně čtyři tisíce běžců se s čelovkami vydalo na noční Běh pro Světlušku

Projekt Světlušky Nadačního fondu Českého rozhlasu potrvá až do 24. září. Vstupné do kavárny je 220 korun a výtěžek poputuje do veřejné sbírky Světluška.