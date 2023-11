Zdroj: Milan Holakovský

Jejich motivy se lišily, ale jedno měly společné: Peckovou spojovaly se stále otevřenou kauzou, kdy se má jednat o přípravy na mafiánské rozdělování veřejných zakázek spojených s úplatky. Asi nejznámějšími jmény, jež se s případem spojují, jsou podnikatel Michal Redl a někdejší pražský politik Petr Hlubuček (dříve STAN).

Pražská kauza má přesah

Souviset by Dozimetr měl především s Prahou a jejím dopravním podnikem, existují ale i další vazby. Středočeští radní loni v červnu odvolali ředitele správy silnic Jana Lichtnegera. Údajně mohl mít kontakty se stěžejními hybateli případu a prokazatelně měl obchodní vazby na další výraznou postavu spojovanou s kauzou – podnikatele Zakaríu Nemraha, patřícího mezi obviněné.

Policisté chtějí podat návrh na obžalobu 11 lidí v kauze Dozimetr

V minulosti se v médiích objevil únik z policejních odposlechů, kde si významní aktéři případu pochvalují spolupráci s člověkem označovaným zkomoleninou Lichtnegerova příjmení. Jejich další slova naznačují, že snad mělo být cosi probíráno s tehdejším (nyní již zesnulým) náměstkem hejtmanky Věslavem Michalikem (STAN). Zmiňují také samotnou hejtmanku schvalující organizační strukturu.

Pecková odmítá, že by s kauzou Dozimetr měla cokoli společného. S muži, kteří ji na nahrávce zmiňují, se podle svých slov nikdy nesetkala. Jediné, co může potvrdit, je, že se skutečně připravovaly organizační změny na krajském úřadu, což ona sledovala. Zjevně na spekulace kolem údajů z odposlechů odkazovaly plakáty vylepené v říjnu na krajském úřadu, byť ona sama je už v minulosti popřela jako nesmysly – a na tom trvá.

„Ani jsem nebyla vyslýchána jako svědkyně,“ zdůraznila. „Z toho, že ladím organizační strukturu kraje, udělali, že ladím organizační strukturu zločinu,“ odmítá výklad toto, co se objevilo v záznamech o odposleších. S tím, že podala také žalobu k soudu v souvislosti s tím, jak o nich na sociálních sítích informoval opoziční zastupitel Martin Herman (ANO).

Záznamy kamer jako důkaz

Záznamy bezpečnostních kamer odhalily, že vylepování plakátů měl na svědomí mladý muž, který do budovy krajského úřadu přišel v doprovodu staršího společníka. V něm byl poznán marketingový poradce hnutí ANO Daniel Köppl, žurnalista a bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání – odvolaný právě kvůli kontaktům s ANO a zapojení do volební kampaně.

Poté, co server Neovlivní.cz zveřejnil záběry z kamerového systému krajského úřadu (podle slov jeho ředitele Jana Loušky vyžádané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, známého jako „sto šestka“), se na twitterové síti X, kde případ vyvolal značný rozruch, opakovaně objevilo ještě jméno Tomáš G.

To při setkání s novináři zmínila i hejtmanka Pecková, přičemž uvedla, že dotyčný patří mezi mladé ANO. Na sociálních sítích různí autoři zveřejnili fotografie, na nichž je podobný mladík zachycen ve společnosti známých tváří hnutí.

Pochybení na recepci

Pecková, jež v souvislosti s letáky hovoří o nové úrovni dna středočeské politiky, nyní na sociálních sítích připomíná, že když byl „brzy ráno polepený celý krajský úřad pomlouvačnými letáky, které mě spojují s kauzou Dozimetr, s níž nemám absolutně nic společného“, po začátku jednání zastupitelů „apelovala na to, že takovéhle praktiky nemají v politice a na krajském úřadě absolutně co dělat – a žádá všechny, aby se jich zdrželi“. K tomu připomíná: „Hnutí ANO se dušovalo, že s tím nemá nic společného.“ V pondělí publikované záběry z kamer hejtmanka vnímá jako důkaz usvědčující ze lži. A netají zklamání, když uvedla, že v jejích 19 letech patřil o dva roky starší Köppl k těm, k nimž jako začínající novinářka v branži vzhlížela s obdivem. To však bylo před 29 roky.

Odvolaný ředitel středočeských silničářů: Jeho kroky posoudí forenzní audit

Server Neovlivní uvádí, že mladíka, jenž podle záznamů kamer vylepoval letáky samostatně, Köppl podle vlastních slov nezná. S dotyčným se prý náhodně potkal před budovou a ten ho měl požádat, aby mu pomohl dostat se dovnitř. Na otázku Deníku, zda existují lidé, kteří na hejtmanství nepracují, se speciálními oprávněními k přístupu do budovy, ředitel Louška odpověděl, že nikoli. Trvá na tom, že dvojice příchozích recepční oklamala: slovy, že dovnitř nepůjdou; jen něco nesou svému spolupracovníkovi a počkají u vchodu, až si pro to přijde. Není tak nutné načítání občanských průkazů pro záznam o návštěvách. Nicméně: poté vešli dovnitř – bez registrace – a pohybovali se po objektu.

„Měla trvat na předložení dokladů,“ pojmenoval Louška chybu recepční. Evidenci osob pohybujících se v budově vnímá jako důležitou například pro případ požáru – aby byl přesný přehled, kdyby třeba muselo dojít na evakuaci. Uvedl, že v reakci na incident kraj firmě nezaplatil za služby po část dne. Ta pak zajistila nové proškolení svého personálu.

Neznamená to ale, že by se pravidla vstupu měla zpřísňovat. Pecková trvá na tom, že dřívější rozhodnutí odstranit turnikety u vstupu do budovy, což se stalo jedním z prvních viditelných kroků po nástupu nynější koalice, bylo správné (zavedeny byly v předchozím volebním období jak reakce na pohyb neznámých osob po budově, kdy mělo dojít i k vloupání do několika kanceláří). Nepočítá se ani například s rušením tradičních vánočních a velikonočních trhů, kdy jsou lidé zváni k nákupu výrobků klientů sociálních služeb. Zachovány na hejtmanství zůstanou třeba i Středy pro Středočechy, kdy si zájemci z řad 880 úředníků, ale i příchozí „z ulice“ mohou zakoupit regionální potravinářské produkty.

Kdo zaplatí čištění?

V souvislosti s letáky Pecková připomněla, že od ANO očekává uhrazení způsobených škod. Sice nevelkých, ale přece jen škod – nákladů na vyčištění míst výlepu, které vyčíslí úklidová služba, až bude mít hotovo. Zbytky lepidla dodnes zůstávají například na nástěnce představující výsledky soutěže Vesnice roku přímo před vstupem do sekretariátu hejtmanky.

Prověřování minulosti krajských silničářů: Stojí za tím kartelové dohody?

Řekla si také o omluvu, k níž se však předseda klubu Bezděk nechystá. „Politik musí být připraven snášet vyšší míru kritiky než běžný občan,“ poznamenal s tím, že například když jeho někdo nazval lhářem nebo mu přimaloval obří nos, mávl nad tím rukou. S tím, že politici se musejí umět s kritikou vyrovnat, Pecková souhlasí. Trvá však na tom, že musí být věcná, slušná, kultivované a etická. Lživá obvinění a pomluvy odmítá – a bránit se hodlá trestním oznámením. „Ani politik si nemá nechal líbit vše,“ konstatovala. Naopak odmítla rezignaci, k čemuž ji opozice z ANO vyzvala právě v souvislosti se zveřejněnými odposlechy v kauze ANO.