Katedrála reaguje na bohoslužby

V „letní turistické sezoně“, která trvá od počátku dubna do konce října, si je starý královský palác, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s věží Daliborkou možné prohlížet mezi devátou a sedmnáctou hodinou.

Většinou to platí i pro katedrálu sv. Víta, ne však v neděli: to se chrám pro turisty otevírá až v poledne, protože během konání bohoslužeb není prohlídka možná. S tím jsou spjaty i odlišnosti během velikonočních svátků: v tomto období bude každý den otevřeno jinak.

Pražský hrad rozšířil prohlídky. Návštěvníci se dostanou i na nepřístupná místa

Ve čtvrtek 6. dubna to bude odpoledne mezi třináctou a šestnáctou hodinou, na Velký pátek od půl desáté do šestnácti, v sobotu taktéž od půl desáté, ale do sedmnácti. Na neděli je ohlášen návštěvnický provoz odpoledne od půl jedné do půl páté a v pondělí od deváté dopolední do pěti odpoledne. Poslední vstup je tradičně umožněn vždy 20 minut před uzavřením. Je také dobré vědět, že v době mimo obřady je pro návštěvníky bez vstupenky vyhrazen prostor pod západní kruchtou.

Výstavní objekty, tedy jízdárna, Císařská konírna, Tereziánské křídlo a Letohrádek královny Anny, i velká jižní věž katedrály mají provozní dobu odlišnou: mezi desátou a osmnáctou hodinou (přičemž na věž je poslední výstup možný půl hodiny před uzavřením).

Zdroj: Deník/Radek Cihla

Jižními zahradami, Královskou zahradou a Jelením příkopem se je nyní možné procházet mezi desátou a osmnáctou hodinou; od května se návštěvnický provoz bude o hodinu prodlužovat – a od července znovu. Zahrada Na Baště je přístupná od šesti do dvaadvaceti hodin – tedy ve stejných časech jako celý areál Hradu.

Hrad chystá větší opravy

Na Pražském hradě se také letos počítá s většími opravami a úpravami: zhruba za 150 milionů korun. Na dotaz Deníku to uvedl Jakub Tichý z tiskového odboru prezidentské kanceláře.

Sedm klíčníků otevřelo v katedrále komoru s korunovačními klenoty

„Dle vyjádření Správy Pražského hradu má v rámci schváleného rozpočtu vyčleněnu částku 116,54 milionu korun na opravy a udržování. Z toho se váže k nemovitému majetku částka 104,3 milionu. Dále pak jsou v rámci investičních prostředků z vlastních zdrojů vyčleněny další finanční prostředky na rekonstrukce či technická zhodnocení nemovitého majetku, a to ve výši 54,03 milionu,“ uvedl. Bližší upřesnění, co se chystá a jaké konkrétní práce jsou v plánu, ale Tichý nenabídl.