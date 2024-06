Organizátoři v kasárnách pořádali promítání filmů, koncerty a v provozu měli i bar, kavárnu nebo saunu. Vlastníkem budovy je od letošního ledna hlavní město, které ji vyměnilo v rámci směny majetku se státem. Letos v dubnu město rozhodlo, že si nechá udělat analýzu dalšího rozvoje památkově chráněných kasárna. Vyjádření provozovatelů centra a vedení hlavního města ČTK shání.

"Stavební úřad v loňském roce provedl kontrolu prostor a následně opakovaně vyzval provozovatele, aby odstranil závady, které opakovaná šetření zjistila. Vnitřní prostory, kde centrum sídlí, nejsou stavebně uzpůsobeny takovému provozu, není ani zkolaudován a prostor také není v dobrém stavu a hrozí nebezpečí," řekl Šalek.

Kulturně-společenské centrum pod názvem Kasárna Karlín se poprvé otevřelo veřejnosti v červnu 2017. Na nádvoří budovy organizátoři vybudovali letní kino, pořádají zde koncerty a lidé si mohou dát občerstvení v některém z barů či kavárně. Spolek vybudoval také saunu nebo hřiště na plážový volejbal.

Kasárna Karlín. | Video: Deník/Radek Cihla

Vedení Prahy letos v lednu rozhodlo, že si nechá zpracovat analýzu budoucího využití kasáren. Dokument zpracuje městská organizace Pražská developerská společnost (PDS) a navrhne, co by v prostoru mohlo být. Podle dřívějších vyjádření představitelů města by památka mohla být využívána pro vzdělávací a společenské aktivity. Vzniknout by mohlo i bydlení pro studenty.

Historický objekt karlínských kasáren pochází z 19. století, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Budova je od roku 1958 památkově chráněná. Stát se v minulosti snažil areál opakovaně prodat, ale bez úspěchu.