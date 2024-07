Karlův most v parném létě | Video: Eliška Stodolová

Karlův most střeží třicet soch a sousoší svatých. Představují velké osobnosti evropských i světových dějin, z nichž každá nějak pohnula světem a změnila ho k lepšímu.

„Duchovní působení svatých činí z Karlova mostu mystický prostor, dokonce chrám pod širým nebem ohraničený mosteckými věžemi,“ stojí v popisu na webu Prague City Tourism.

Na most míří o letních prázdninách davy turistů, proto je především přes den průchod poněkud zdlouhavý. Atmosféru ale doplňují muzikanti, kreslíři nebo prodejci suvenýrů.

Legenda o vejcích

O Karlově mostu existuje i množství legend. Jedna z nejznámějších vypráví o přidávání vajec do stavby, která se uskutečnila v letech 1357 až 1402. Karel IV., který nechal most postavit, chtěl, aby stavba vydržela staletí. Proto nařídil, aby byla do malty přidávána vajíčka, protože věřil, že tato přísada zpevní směs a zvýší odolnost mostu.

Aby bylo dostatek vajec, nechal je svážet z celého království. Jedna z verzí legendy dokonce říká, že obyvatelé města Velvary se rozhodli vejce posílat vařená, aby se během přepravy nerozbila. Ačkoliv se tento nápad může zdát chytrý, vařená vejce by samozřejmě svůj účel v maltě nesplnila.