Oprava tramvajové tratě v Ječné ulici a na náměstí I.P. Pavlova zkomplikuje po dobu deseti dnů hromadnou dopravu v centru Prahy. Kvůli opravám bude od 11. do 20. srpna přerušen provoz tramvají v úseku Karlovo náměstí - I.P. Pavlova. Pro cestující bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Cestující v tramvaji. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) bude po dobu deseti dnů provádět nutné opravy tramvajové tratě v Ječné ulici a na náměstí I. P. Pavlova včetně frekventovaných přejezdů přes magistrálu.

Z tohoto důvodu bude od pátku 11. srpna od cca 4:30 hod. do neděle 20. srpna 2023 do půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Karlovo náměstí – I. P. Pavlova a bude zavedena náhradní autobusová doprava X10 a X91.

„Jedná se o jednu z nejdůležitějších spojnic východní a západní části pražské tramvajové sítě, tudíž jednu z nejfrekventovanějších tratí, čemuž odpovídá i její opotřebení. V místech přejezdů přes magistrálu v Legerově a Sokolské ulici se k zatížení od tramvají přidává i zátěž od automobilové dopravy,“ uvedl vedoucí tramvají v DPP Miroslav Penc.

Podle něj se na některých místech se objevují závady jako koroze žlabů velkoplošných panelů a degradace podkladní asfaltové vrstvy, která je pod stávajícími BKV panely. V rámci této plánované opravy se tak na těch nejhorších místech musí trať rozebrat, BKV panely vyndat, vyměnit podkladní asfaltovou vrstvu a vše opět poskládat zpět, aby se životnost trati o několik let prodlouzžila a byl tak zajištěn bezpečný provoz na ní.

Dopravní opatření

Oprava trati se dotkne několika tramvajových linek, a to linek č. 6, 10, 16, 22, 23, 24, 91, 96, 97 a 99, které budou jezdit po změněných trasách.

Linka č. 6 bude rozdělena na dvě části. Ve směru od Palmovky bude zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Kotlářka. A ve směru od Kubánského náměstí bude zkrácena do zastávky I. P. Pavlova, dále bude pokračovat jako linka č. 10 směr Sídliště Ďáblice.

Linka č. 10 bude také rozdělena na dvě části. Ve směru od Sídliště Řepy bude zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 22 směr Bílá Hora. Ve směru od Sídliště Ďáblice bude zkrácena do zastávky I. P. Pavlova, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Kubánské náměstí.

Rozdělení na dvě části se týká i linky č. 16, která bude ve směru od Kotlářky zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále bude pokračovat jako linka č. 6 směr Palmovka. A ve směru od Ústředních dílen DP bude ze zastávky I. P. Pavlova odkloněna přes zastávky Bruselská a Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.

V Praze začal festival Prague Pride. Tématem letošního ročníku jsou tradice

Páteřní linka č. 22 bude v provozu ve dvou variantách trasy. Spoje jedoucí ze zastávky Bílá Hora budou zkráceny do zastávky Karlovo náměstí, dále budou pokračovat jako linka č. 10 směr Sídliště Řepy. Spoje vedené ze zastávky Vypich na Nádraží Hostivař budou v úseku Karlovo náměstí – Koh-i-noor odkloněny přes zastávky Moráň, Albertov, Otakarova a Bohemians.

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky Moráň, Albertov a Palackého náměstí do zastávky Karlovo náměstí a dále bude pokračovat zpět směr Královka. Linka č. 24 bude ve směru od Vozovny Kobylisy zkrácena do zastávky Florenc. A linky č. 91, 97 a 99 budou v úseku Karlovo náměstí – I. P. Pavlova odkloněny přes zastávky Moráň, Albertov, Náměstí Bratří Synků a Bruselská.Linka č. 96 bude v úseku Karlovo náměstí – Otakarova odkloněna přes zastávky Moráň a Albertov.

Dále bude v denním provozu zavedena tramvajová linka č. 32, která pojede ze Zvonařky, přes Bruselskou na Náměstí Míru a dále na Vršovické a Čechovo náměstí, kolem Slavie a Kubánánského náměstí až na Zahradní Město.

Náhradní autobusová doprava X10 a X91



V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X10 v trase I. P. Pavlova – Karlovo náměstí.



Zastávky:

I. P. Pavlova – nástupní: v Bělehradské ulici, v zastávce tramvají směr Muzeum

Ve Smečkách: v Žitné ulici, v zastávce autobusové linky č. 904

Karlovo náměstí: na Karlově náměstí, přibližně 40 metrů za křižovatkou se Žitnou ulicí

Karlovo náměstí: na Karlově náměstí, před křižovatkou s Ječnou ulicí

Štěpánská: v Ječné ulici, v zastávce autobusové linky č. 904

I. P. Pavlova: v Sokolské ulici, v nástupní zastávce autobusové linky č. 148

I. P. Pavlova – výstupní: v Bělehradské ulici, v zastávce tramvají směr Muzeum



V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X91 v trase I. P. Pavlova – Lazarská.



Zastávky:

I. P. Pavlova – nástupní: v Bělehradské ulici, v zastávce tramvají směr Muzeum

Ve Smečkách: v Žitné ulici, v zastávce autobusové linky č. 904

Lazarská: v Lazarské ulici, v zastávce tramvají směr Karlovo náměstí, resp. Národní třída

Karlovo náměstí: na Karlově náměstí, v zastávce tramvají směr Moráň

Štěpánská: v Ječné ulici, v zastávce autobusové linky č. 904

I. P. Pavlova: v Sokolské ulici, v nástupní zastávce autobusové linky č. 148

I. P. Pavlova – výstupní: v Bělehradské ulici, v zastávce tramvají směr Muzeum

Po oba víkendy bude navíc omezen průjezd po magistrále pro veškerou automobilovou dopravu. Od pátku 11. srpna od cca 20 hodin do neděle 13. srpna 2023 do cca 20 hodin bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena část Sokolská ulice v úseku od křižovatky se Žitnou po křižovatku s Ječnou ulicí. Současně bude Štěpánská ulice zjednosměrněna od Žitné směrem do Ječně ulice. V opačném směru bude do Štěpánské ulice zákaz vjezdu. Doprava bude vedena po objízdné trase přes Žitnou, Štěpánskou a Ječnou ulicí zpět na Sokolskou. V opačném směru bude trasa vedena Ječnou ulicí, přes náměstí I. P. Pavlova, dále Legerovou a Žitnou zpět do Štěpánské ulice.

Od soboty 19. srpna od 6 hodin od rána do neděle 20. srpna 2023 do zhruba 18 hodin bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena Legerova ulice v úseku od křižovatky s Rumunskou po křižovatku s Jugoslávskou ulicí. Doprava bude opět vedena po objízdné trase.