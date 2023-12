Ostatně i poté, co někdejší hradní kancléř, ministr, poslanec i senátor zemřel, se starostka svěřila ve vyznání na facebooku: ocenila ho jako muže, který byl pro ni inspirativním vzorem, ba i učitelem – a současně přítelem; při tom všem však současně zábavným společníkem.

„Gentleman za všech okolností, pomáhal nenápadně, nezištně a často, uměl poradit citlivě a s humorem,“ shrnula, jak ona Karla znala. „A když na to přišlo, setřít vás, když jste si to zasloužili,“ doplnila celkový obraz muže, o němž říká, že vždy mluvil na rovinu, protože pravda mu byla milejší než společenské kličky. A „v názorech byl pevný jak helvítská víra,“ konstatovala.

Mezi pražskými starosty Radoměřská představuje výjimečný zjev. Sama pochází z hraběcího rodu: je vnučkou Jiřího Douglase Sternberga; ten byl otcem její matky. Na hradě Český Šternberk, patřícím jejímu strýci, dokonce ona sama po studiích, v letech V letech 1996–1997, působila jako kastelánka.

Se Schwarzenbergovým vlivem je spojena i její politická orientace. Neznamená to však, že by ji k zájmu o dění v politice přivedl právě on. Už počátkem 90. let, kdy studovala, se zapojila do práce v politické nadaci německé CSU Hanns-Seidel-Stiftung, přičemž už v té době získávala první kontakty mezi politiky. Mezi roky 1998 a 2005 byla členkou Unie svobody. Poté už následovalo působení v TOP 09, kam přišla právě pod Schwarzenbergovým vlivem.

„Samozřejmě jsme se stýkali, a to jak pracovně, tak i osobně. Liberálně konzervativní Unie svobody měla k jeho politickému nastavení velice blízko. Proto poté, co Unie svobody zanikla – a na podobném politickém půdorysu vnikla TOP 09 – zdaleka nejen já, ale i mnozí další unionističtí kolegové jsme našli svůj politický domov právě v TOP 09,“ připomněla.

„Pro mě to bylo o to jednodušší, že mi Karel Schwarzenberg zkrátka zatelefonoval,“ konstatovala Radoměřská. „Nabídka to byla o to lákavější, že jsem se v TOP 09 mohla angažovat i pracovně, a to v sekci vzdělávání a zahraničních kontaktů,“ připomíná. Působila mimo jiné v think-tanku strany TOP 09 s názvem TOPAZ, kde se nakonec stala i výkonnou ředitelkou.

Osobních vzpomínek na Schwarzenberga, kterého označuje za renesančního člověka, má Radoměřská tolik, že vnímá jako obtížné připomenout jeden konkrétní zážitek.

„Čeho jsem si na něm ale osobně cenila nejvíce, byla skromnost, s níž pomáhal tam, kde to považoval za dobré,“ zdůraznila. „Ať už podporou sociálně slabých, o nichž takřka nikdo nevěděl, nebo různých charitativních organizací. Či třeba také tím, že uměl dobře poradit a nasměrovat vás na toho správného člověka. Jeho velkou devizou v osobním i pracovním životě bylo, že si nikdy na nic nehrál a věci říkal zcela na rovinu. A každou snahu o projevení díku vždy jen odbyl mávnutím ruky,“ shrnuje starostka, která je mimochodem známá i jako literární autorka: napsala knížku pro děti a vydala i sbírky poezie.

Že k práci se slovem má blízko, potvrzuje i její vyznání zveřejněné na facebooku. „Můj milý Kary, jako pokorný hříšník jsi jistě v laskavé náruči Boží. Připoj se, prosím, ke svatému Václavu a ochraňujte naši zemi,“ vzkazuje Radoměřská „tam nahoru“ prostřednictvím sociální sítě. „Stejně jsi celý život nedělal nic jiného,“ poznamenává s respektem.