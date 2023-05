Na pražském Žižkově dnes aktivisté ze skupiny Kaputin vyvěšením transparentu na domu, jenž patří rodině ruského zbrojaře, upozornili na pokračující ruskou agresi na Ukrajině. Žádají zabavení domu a apelují na české úřady, aby důsledněji uplatňovaly sankce vůči ruskému vedení. Akci podpořil také senátor Marek Hilšer, který poslal dopis premiérovi Petrovi Fialovi (ODS) a ministrovi zahraničí Janu Lipavskému (Piráti) s výzvou k uplatnění sankcí.

Transparent vyvěšený skupinou Kaputin. | Foto: Facebook Kaputin

"(V dopise) upozorňujeme na to, že v Praze si ukládají majetky lidé, kteří jsou spojeni s Vladimírem Putinem, vyrábí pro něj rakety a jsou to exponenti režimu," řekl Hilšer. Dodal, že přestože má Česko zákon, který má řešit sankce na tyto lidi, tak oni na tom sankčním seznamu nejsou. Podle něj jsou přitom na sankčním seznamu Spojených států a Kanady. "Myslím, že česká vláda by tohle měla řešit podle zákona a neměli bychom nad tím přivírat oči," uvedl Hilšer.

Člen skupiny Kaputin Otakar Van Gemund řekl, že aktivisté chtějí poukázat na nehoráznost skutečností, že zeť ruského zbrojaře vlastní činžovní dům a jeho rodina po Česku vlastní nemovitosti v hodnotě několik stovek milionů korun. A podle něj si tak mohou v ČR svobodně podnikat, i když jejich "rodinný příslušník vyrábí rakety, které vraždí Ukrajince v agresivní teroristické válce, kterou rozpoutalo Rusko".

Aktivisté vyvěsili na Karlův most transparent proti Rusku. Požadují odchod z OSN

Podle Van Gemunda jde o Olgu a Rostislava Zorikovovi a jejich další příbuzné. "Takže my žádáme, aby sankční zákon byl dodržován a tohle nebylo možné, a aby jakýkoliv ruští oligarchové na sankčním seznamu byli vyvlastněni a ten majetek se pak prodal," řekl člen skupiny Kaputin. Dodal, že výtěžek by se poslal na pomoc Ukrajině jako válečná reparace.

Podle skupiny Kaputin je Olga Zorikovová dcerou Borise Obnosova, generálního ředitele nejvýznamnějšího ruského výrobce raket a bomb Tactical Missiles Corporation (KTRV). Kromě domu na Žižkově dále rodina vlastní nemovitosti v Hlubočepích a na Barrandově. "Platí tvrdá vízová omezení pro běžné Bělorusy a Rusy, ale chybí efektivní kontrola pohybu příbuzných vysoce postavených ruských zločinců na českém území, a to nejen v tomto případě," uvedl Van Gemund.