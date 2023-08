V Praze je o zhruba 11.000 míst v základních školách méně, než uvádí rejstřík škol a školských zařízení ministerstva školství (MŠMT). Podle dotazníkového průzkumu, který uskutečnil pražský magistrát mezi městskými částmi, je kapacita v metropoli 118.639 žáků, zatímco statistiky MŠMT uvádějí 129.662 míst. V případě mateřských škol městské části uvedly 40.563 míst, zatímco v rejstříku je 42.820. Vyplývá to z informací pro zastupitele, které tento týden projednali městští radní.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Magistrát podle dokumentu už dříve oslovil městské části také s žádostí o informaci, zda disponují prostorami, které by bylo možné využít k rozšíření kapacity základních škol. "Žádné dotazování na městských částech nepřineslo zásadní nebo nové poznatky, které by bylo možné využít pro koncepční řešení infrastrukturní nedostatečnosti v oblasti regionálního školství," stojí v materiálu.

Město naopak eviduje značné množství požadavků z městských částí na posílení kapacit předškolního a základního vzdělávání. Z budov v majetku města magistrát vytipoval dvě památkově chráněné budovy, ve kterých zvažuje vybudování škol. V případě Brandejsova statku už začala příprava projektu a město plánuje uzavřít memorandum s městskou částí Praha-Suchdol. Druhým objektem je Dominikánský dvůr v Praze 4, kde je podle dokumentu nutné ještě zpracovat studie, zda by bylo možné budovu upravit na speciální školu.

Praha navýší kapacity gymnázií a středoškolských oborů. Až o šest set míst

Nové vedení města v minulých měsících uvedlo, že Praze chybí miliardy na výstavbu škol. Podle zástupců magistrátu by měl vzniknout Státní fond školské infrastruktury, tedy systém, ze kterého by stát rozvoj školství financoval. Podle analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR) by v roce 2030 mohlo v pražských základních školách chybět 3000 míst a v roce 2050 dokonce až 18.000 míst.

Pražské městské části mají podle analýzy v současné době 141 projektů na rozšíření kapacit škol v součtu za celkem 26,77 miliardy korun. Pokud by byly realizovány, vzniklo by 27.000 míst v základních a 5000 míst v mateřských školách. Z celkového počtu potom k 27 projektům již radnice mají buď stavební povolení nebo mohou začít stavět. Připravené projekty však nemají z čeho financovat. Ze zmíněných necelých 27 miliard disponují necelými 2,4 miliardy korun.