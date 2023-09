Nejhorší situace kapacit u mateřských i základních škol je v Praze 5, 6, 9 a 10

ČTK

Nejhorší situace s kapacitami mateřských a základních škol je a do budoucna bez investic bude v Praze 5, 6, 9 a 10. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města a Institutu plánování a rozvoje (IPR), který na základě demografických dat zpracoval prognózu veřejné vybavenosti v metropoli. Praha podle vedení magistrátu potřebuje do budování škol investovat desítky miliard korun, město připravuje plán investic a jedná se státem o získání dotací.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek