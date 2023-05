Podle Jany Vlkové, ředitelky oddělení Workplace Advisory a Office Agency ve společnosti Colliers, pohodlná doprava do místa, které kromě zaměstnání nabízí i obchody, restaurace a služby, případně i kvalitní veřejný prostor, hraje při rozhodování, zda lidé přijmou novou pracovní nabídku, významnou roli. A protože nikdo nechce na cestě do zaměstnání trávit mnoho času, důležitá je i vzdálenost pracoviště od výstupu z metra. Optimum tak podle Vlkové činí maximálně deset minut chůze.

A právě takové lokality v současné době dosahují v rámci metropole nejvyšší úrovně nájemného. Vyplývá to z Prague office metro map 2023, cenové mapy zachycující nájemné v okolí stanic pražského metra, která porovnává finanční podmínky kanceláří mezi jednotlivými pražskými lokalitami a následně pak ukazuje ceny obvyklých nájmů. Jejím autorem je společnost Colliers.

Firmy hledají nízkoenergetické kanceláře. Rostou v Karlíně či na Florenci

V současnosti z této cenové mapy vyplývá, že – viděno tímto úhlem pohledu – nejdražší kanceláře stojí u stanice metra Muzeum a Náměstí Republiky, kde se nájemné pohybuje od 26,50 do 27 eur (630 korun) za metr čtvereční a měsíc.

V aktuálně nejlevnějších lokalitách, jimiž jsou podle společnosti Colliers stanice metra Petřiny, Náměstí Míru a Radlická, pak nájemci v průměru zaplatí o téměř tři pětiny méně. V případě Petřin 10,5 eur (247 Kč), v okolí Náměstí Míru a Radlické se měsíční nájmy pohybují na úrovni 12 eur (283 Kč) za metr čtvereční.

Zdroj: Youtube

Příčinou tohoto stavu je podle Jany Vlkové skutečnost, že v uvedených místech delší dobu nevznikl nový development, který by hodnotu lokality, a tudíž i nájmy posouval výše. „Nejdůležitější totiž není ani tak vzdálenost kanceláře od centra metropole, ale kvalita a vybavenost dané lokality,” vysvětluje Vlková.

Vítězné náměstí v Dejvicích se začíná uzavírat. První budovu ozdobila glajcha

K místům, která na mapě nájemného v okolí stanic pražského metra překročila hranici 20 eur za metr čtvereční a měsíc, patří jen Národní třída (24,00 eur/566 Kč) na trase B a křížení tras A a B, tedy okolí stanice Můstek (22,50 eur/530 Kč). Nejvíce se pak ke hranici 20 eur blíží Karlovo náměstí (17,50 eur/412 Kč), dále pak Roztyly, Pankrác, Florenc a Křižíkova se 17 eury (400 Kč).

Přitažlivé “Déčko”

S ohledem na to, že kancelářský development v Praze zcela logicky směřuje především co nejblíže k výstupům z metra, lze výstavbu dalších administrativních objektů očekávat i v okolí nových stanic linky D. Během několika nadcházejících let tu tak vzniknou nejen tisíce nových bytů, ale i desítky tisíc metrů čtverečních moderních kanceláří, obchody a služby.

Nové vlaky v metru D a C už nebude řídit strojvedoucí. Pojmou více cestujících

„Ačkoli první souprava metra by po nové lince měla vyjet až v roce 2029, již nyní existují plány na kancelářské budovy kolem některých budoucích stanic. Jednou z největších kancelářských lokalit by se měla stát stanice Nové Dvory.

Očekáváme ale, že ceny v těchto lokalitách budou muset respektovat úroveň na zavedených kancelářských trzích. Tlak trhu na přidanou hodnotu v podobě inovativních a udržitelných budov s různorodou občanskou vybaveností bude ale nájmy posouvat vzhůru všude, podle toho, jak se budou vyvíjet náklady na financování, stavbu a materiály,“ říká Josef Stanko, senior analytik ve společnosti Colliers.

V Nových Dvorech vyroste nová městská čtvrť. Situovaná bude u stanice metra D

Velký potenciál z hlediska dostupných lokalit v blízkosti stanic metra podle něj nicméně nenabízí pouze plánovaná linka D, ale také řada stávajících stanic. K nim patří například Hradčanská, Opatov, Želivského či Pražského povstání, kde stojí objekty vhodné k přestavbě.

Cenová mapa Colliers



Takzvaně „prime” nájemné představuje referenční hodnotu opakovaně dosažitelného nájemného za jednotku o velikosti přibližně 500 až 1 000 metrů čtverečních v nejmodernější kancelářské budově v nejvyhledávanější lokalitě na daném dílčím trhu nebo v dané oblasti. Unikátní jednotky a specifické transakce nejsou brány v úvahu.