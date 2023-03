/VIDEO, FOTOGALERIE/ Tahač s návěsem, který vypadá přesně tak, jak mají kamiony ve zvyku, ale odlišuje se tím, že jede dočista tichounce, budou moci lidé potkávat u Prahy na trase Velké Přílepy–Modletice.

Nový elektrický kamion pro zásilky DPD | Video: Milan Holakovský

Tahač na elektrický pohon nasadí do běžného silničního provozu a také naostro do své činnosti společnost DPD, která je jedním z velkých hráčů na trhu balíkové přepravy. Jezdit s ním bude pro ni firma White Trans, přičemž najednou může přepravit až dva tisíce zásilek (pokud půjde o balíčky standardní velikosti).

V balíkové přepravě se jedná o první nasazení tahače těžké řady poháněného elektřinou v rámci republiky – a jde i o jedno z prvních využití kamionu na elektřinu u nás vůbec. Pro české zastoupení značky Volvo, které stroj dodalo, se jedná o vůbec první prodaný kus; má už ale několik dalších objednávek.

Řidiči si musí na novinku zvyknout

Pro testování novinky, jejíž zavedení má být významným milníkem na cestě k bezemisnosti činnosti DPD a důležitým zdrojem zkušeností pro zavádění dalších elektrických vozidel, si přepravní firma vybrala spojení centrálního překladiště v Modleticích s pracovištěm ve Velkých Přílepech.

Tahač se šesti bateriemi, třemi elektromotory a deklarovaným dojezdem 300 kilometrů na jedno nabití baterií by se na trase tam/zpět měl zatím otočit dvakrát za den. Počítá se ale s tím, že to bude zvládat i třikrát. A do budoucna je v plánu i zajíždění do dalších dep: například do pražských Štěrbohol nebo Michle.

DPD má ve svých depech vlastní elektronabíječky, takže pohyb mezi nimi by neměly provázet problémy. Velkým zdrojem zkušeností se stane zejména předvánoční období, kdy přepravní služby zažívají mimořádný nápor: vlastně již od konce října.

Řidiči se budou muset naučit, jak se k novému vozu chovat. A nejde jen o to, že jeho cena je výrazně vyšší než kolik stojí tahač poháněný naftovým motorem.

Šofér musí pamatovat na to, že když u naftového motoru sundá nohu z plynu, jede s nulovou spotřebou. To však u elektrického vozu neplatí: elektromotory jsou v záběru pořád. A důležité je naučit se, jak při brzdění získávat energii zpět.

Výrazné vykročení k bezemisnosti

Předání plně elektrického nákladního vozidla Volvo FH Electric těžké řady se ve středu 8. března v Čestlicích neobešlo bez fotografování, pózování, okukování, prezentačních jízd. A ani bez pyrotechnických efektů, což v případě slávy kolem auta, které má přispět ke snižování uhlíkové stopy a zátěže planety vůbec, překvapí.

Nicméně pro všechny zúčastněné firmy to skutečně znamenalo vstup do nové éry: významný krok na cestě ke zcela „zelené“ přepravě.

Provoz tahače Volvo FH Electric má dokázat snížit roční emise oxidu uhličitého až o pět tun. Generální ředitel DPD Miloš Malaník ohlásil, že jeho zavedení do provozu je důležitý krok, ale jde jen o začátek.

„Další tahače na alternativní paliva jako jsou elektřina, bioplyn nebo vodík postupně nasadíme nejen po celé České republice, ale do roku 2040 na ně skupina Geopost přejde ze 100 procent i po celé Evropě,“ slibuje.

Konkrétně v Praze a okolí má být přechod na alternativy k benzinu a naftě dokončen již podstatně dříve: závazek společnosti DPD hovoří o tom, že ke konci roku 2025 bude v hlavním městě a v Ostravě doručovat již jen nízkoemisně.

A menší dodávkové vozy chce elektrifikovat po celé Evropě do roku 2035. Mimochodem: už nyní v Praze provozuje dvě cyklodepa, ze kterých dodává zásilky do širšího centra pomocí kurýrů na kolech i pěších.

Podobně ambiciózní „zelené“ cíle ohlašují i další společnosti – obzvlášť pokud mají zahraniční vedení.