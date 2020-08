V září 2018 informoval Pražský deník, že Praha přitvrdí v boji proti hříšníkům, kteří nerespektují vyhrazené pruhy pro autobusy, vozidla složek Integrovaného záchranného systému a taxíky. Tehdy Ropid na sociálních sítích zveřejnil video jako názornou ukázku. „Nevjíždějte do vyhrazených pruhů. Škodíte tím tisícům cestujících v MHD, ostatním slušným řidičům respektujícím pravidla silničního provozu a možná i sami sobě,“ napsala magistrátní firma v příspěvku s několika statistickými údaji a fakty.

Za tu dobu přibylo několik nových úseku, kde jsou buspruhy. Úprav se mají dočkat i vyhrazené pásy silnice na Jižní spojce. Nyní tak na území metropole je více než 30 kilometrů jízdních pruhů, kam motoristé nemohou vjet, aby neblokovali vozy MHD nebo sanitky či řidiče taxislužeb. Web Zdopravy.cz uvedl, že těmito pruhy jezdí až 70 % vozidel neoprávněně.

Nedávno proto TSK spustila pilotní projekt, který má pomoci proti ingorování vyhrazených pruhů. Na Evropské třídě v úseku Dědina – Vítězné náměstí teď systém pomocí svislého dopravního značení se světelným signálem a displejem zobrazujícím SPZ upozorní řidiče na porušení pravidel. Měření probíhá od pondělí do pátku mezi 6:00 a 9:00 a od 14:00 do 19:00.

Systém řidiče nejdřív upozorní, pak až dostanou pokutu

„Záznamy budou sloužit jen jako podklad pro budoucí možný proces automatického zasílání podezření na přestupek přímo ve správním řízení,“ citovaly Novinky Barboru Liškovou, mluvčí TSK. K pokutování nedojde ani v případě, že motoristé zareagují na upozornění a buspruh opustí. Systém by měl rovněž umět rozpoznat registrační značky vozů taxi podle databáze ministerstva dopravy. Ačkoliv je otázkou, jak pozná, zda taxík veze zákazníka, což je podmínka pro využití speciálního pruhu.

Praha 6 tuto novinku sdílela na oficiálních facebookových stránkách, kde však mnoho disktujících protestuje. Zavedením buspruhů na Evropské se plynulost dopravy snížila. Když loni na podzim Ropid zaváděl další úsek vyhrazený pro autobusy v Bělohorské ulici, starosta Ondřej Kolář (TOP 09) uvedl, že zatímco opatření na frekventované komunikaci vedoucí na Letiště Václava Havla prospělo, s umístěním na Bělohorskou nesouhlasí.

„Ve chvíli, kdy na Bělohorskou dáme autobusový pruh, tak se stane to, že se ta ulice úplně ucpe. A autobus, který by měl jet v buspruhu, bude stát v koloně s ostatními, než se k tomu buspruhu dokodrcá,“ prohlásil Kolář.

Jenže někteří občané měli námitky i vůči Evropské třídě. „Toto opatření prospělo pouze cestujícím 119 na/z letiště a Policii ČR, která vybírá pokuty za jízdu ve vyhrazeném pruhu,“ napsal jeden z facebookových uživatelů.

Buspruh je pro plynulost dopravy horší, tvrdí šéf autoškol

Mimochodem – narážka na státní policii je trefná, neboť podle současného znění zákona o silničním provozu mohou právě policisté zastavovat a pokutovat nedisciplinované řidiče. Strážníci obecní policie mohou přestupky pouze postoupit do správního řízení. Teď by měl s tresty (obvykle mezi 1500 a 2500 korunami, ale bez srážky bodů) pomoci automatický systém, který bude do konce roku v testovacím režimu.

„Pokud se systém ukáže jako spolehlivý a negenerující velké množství falešných podnětů k přestupkovému řízení, bude v budoucnu rozšířen i na další pražské komunikace,“ sdělila médiím mluvčí TSK.

Proti tomuto kroku magistrátu však rázně skrze facebookový profil vystoupil Ondřej Horázný, předseda Asociace autoškol ČR a dopravní expert. Populismus! Fronta několika aut s disciplinovanými řidiči na začátku pruhu, aby se mohli řadit, a za ní čekající autobus, je horší pro plynulost, než kdyby auta jela v levém pruhu. Ale preferujeme MHD!“ napsal.