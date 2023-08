Místo do školy do ZOO

Zoologická zahrada v Praze si pro své nejmenší návštěvníky připravila překvapení v podobě vstupu pouze za jednu korunu. V pátek 1. září budou mít všechny děti do 15 let vstup do Zoo Praha jen za jednu korunu.

„Za symbolické vstupné tak stráví školáci první zářijový den mezi zvířaty a ne ve školních lavicích. V poslední prázdninový pátek je navíc potěší docela jiný rozvrh hodin – komentovaná krmení a setkání u téměř dvou desítek druhů napříč areálem. Letní otevírací doba, kdy se brány zoologické zahrady zavřou až v 19 hodin, bude platit do neděle," sdělil mluvčí Zoo Praha Filip Mašek.

V rámci programu budou k vidění nejen komentovaná krmení, ale návštěvníci budou moci spatřit i nově narozená dvojčata brazilských kun. Ta už překonala nejkritičtější období. „Návštěvníci je mohou od tohoto týdne pozorovat v expozici poblíž výběhu ledních medvědů. Malé šelmy pod dohledem matky opouštějí noru nejčastěji ráno a poté při odpoledním krmení po 15. hodině," doplnil Mašek.

Malá dvojčata se narodila 21. června dvanáctiletému samci a osmileté samici. V těchto dnech vedle mateřského mléka ochutnávají i masitou stravu v podobě drobných hlodavců či kuřat a v menší míře i měkké ovoce (typicky banány, melouny a kiwi).

Malé tayry nyní opouštějí noru pod dohledem své matky stále častěji. Návštěvníci je naleznou v komplexu malých amerických šelem v blízkosti výběhu psů pralesních.Zdroj: Petr Hamerník, Zoo Praha

„Mláďata jsou na první pohled totožná, ale pozornému oku neujde, že jedno z nich, jako by mělo po otci tmavěji zbarvenou hlavu, a druhé je naopak po matce světlejší,“ doplnila vrchní chovatelka malých savců Denisa Zběhlíková s tím, že pohlaví obou dvojčat je zatím neznám.

Harmonogram komentovaných krmení a setkání



-10.00 setkání u medojedů kapských – Afrika zblízka

-10.15 krmení dikobrazů jihoafrických – Afrika zblízka

-10.30 krmení hrabáčů kapských – Africký dům

-10.30 krmení klokanů obrovských a rudokrkých – Darwinův kráter

-11.00 krmení variů bělopásých – Vodní svět a opičí ostrovy

-11.00 krmení tučňáků Humboldtových – venkovní expozice Pavilon tučňáků

-11.00 setkání u žiraf severních núbijských – vyhlídka Afrického domu

-12.00 setkání u goril nížinných – Centrum Méfou i Rezervace Dja

-13.00 setkání u pelikánů – expozice pelikánů v dolní části zoo

-13.00 krmení pekariů Wagnerových – expozice pekariů v horní části zoo

-14.00 setkání u vombatů obecných – Darwinův kráter

-14.00 setkání u hrochů obojživelných – Pavilon hrochů

-14.30 setkání u slonů indických – Údolí slonů (vyhlídka naproti vlkům)

-14.30 krmení lemurů kata – Ostrov lemurů

-15.15 setkání u člunozobců afrických – Ptačí mokřady

-15.15 krmení vlků eurasijských – vyhlídka u sochy Radegasta

-16.00 setkání u ďáblů medvědovitých – Darwinův kráter

Napoleonské slavnosti

Napoleonské slavnosti na Statku Vraných v Bohnicích zve své návštěvníky na sobotu 2. září. Na akci si zájemci budou moci využít fotobudku, která vás vyfotí s rekvizitami v zábavném prostředí, kreativní dílničku, nebo hobby horsing. Na slavnostech nebude chybět ani vojsko a dělostřelci. Pro správnou francouzskou atmosféru doplní různé dobroty i šnečí farma.

O kulturní vložku se postará Kočovné divadlo poutníka Hrocha, koncert String Ladies a večer zahraje návštěvníkům i zpěvačka Lenka Filipová.

Den nejen pro seniory

Pro starší zájemce si na sobotu 2. září připravilo volnočasové centrum Plechárna na Černém mostě druhý ročník akce Den (nejen) pro seniory.

„Všechny připravené aktivity si návštěvníci užijí zdarma. Zveme nejen seniory, ale i jejich děti a vnoučata. Stejně jako minule část programu věnujeme zdraví. V souvislosti s aktuálně probíhající kampaní Praha 14 bez kazu se ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou zaměříme na péči o chrup seniorů a prevenci zubních náhrad,“ uvedl radní Prahy 14 Ing. Jan Liška. .Akci městská část pořádá i jako připomínku Mezinárodního dne seniorů. „Ten sice připadá až na 1. října, ale myslím, že dřívější ‚oslava‘ nikoho neurazí. Téměř celý program se odehraje venku a v čase babího léta je pravděpodobnější, že bude ještě hezké počasí,“ vysvětlil radní Liška.

Vedle zubního poradenství se návštěvníci budou moci těšit na taneční vystoupení, ukázku líčení vizážistů z Make-up Institut Prague, kulinářskou show Jaroslava Sapíka a závěrečnou oldies party. V plechárenském skateparku bude jako doplňující zábava i turnaj v pétanque. Organizátoři myslí i na ty nejmenší, pro které bude připravený stánek s malováním na obličej.

Dvacáté VyšeHrátky

Na pražském Vyšehradě se od 1. do 4. září uskuteční 20. ročník festivalu pro děti i dospělé VyšeHrátky.

Během víkendu si na své přijdou děti různého věku od batolat po školáky. ‚‚Každý den mezi 10. a 12. hodinou nabídneme program pro nejmenší děti a jejich rodiče. Chystáme divadelní představení, pohybové workshopy i koncert klasické hudby od Filharmoniště,” přibližuje dopolední část festivalu koordinátorka divadelního programu Veronika Čefelínová. Festival v prostorách Knížení a královské akropole poblíž Starého purkrabství nabídne divadelní program, koncerty i workshopy.

Napoleon v sobotu navštívil Vyšehrad. Akce připomněla výročí mírového kongresu

Pátek 1. září

-divadelní premiéra a koncert kapely Bombarďák

-workshop BabYogy a inscenace Výlet pro nejmenší od 10 měsíců do 3 let



Sobota 2. září

-vystoupení tanečního souboru Holektiv přiblíží návštěvníkům baletní svět

-workshop znakového jazyka

-Studio Demúza - Lovci lanýžů

-pohádkové příběhy Faust a Dlouhý, široký a bystrozraký



Neděle 3. září

-Divadlo U plotny a herec Justin Svoboda povypráví příběh o pohádkách ze všech koutů světa formou storytellingu

-hudební workshop



Pondělí 4. září

-Bratři v tricku a jejich pouliční představení o malířích pokojů plné žonglování a drobné akrobacie

-improvizační představení souboru My kluci, co spolu chodíme, kde se sami diváci stanou režiséry

-koncert kapely Robal to!

All American Fest

Akce All American Fest (dříve Prague Harley Days) patřící motocyklům, gastronomii, sportu a kultuře se uskuteční na pražském Holešovickém Výstavišti od pátku 1. září do neděle 3. září. Fest spojuje Prague Harley Days, rodinný Burerfest a open-air FMX Gladiator Games.

„Těší nás, že můžeme připravit jedinečnou akci skutečně pro všechny, bez ohledu na věk, pohlaví, zájmy, náboženství nebo orientaci, bez ohledu na to, zda k nám dorazí na motocyklu, pěšky, na kole či tramvají, bez ohledu na to, zda přijde člověk sám, s partou kamarádů, s kolegy z práce nebo s dětmi. Věříme, že všichni si u nás najdou to, co je doopravdy nadchne a že si skvěle užijí poslední prázdninový víkend,“ říká Jaroslav Vavřina, organizátor All American Festu.

Podívejte se: Zoo Praha si pro zvířata i návštěvníky připravila ledové osvěžení

Bohatý třídenní program nabídne koncert Monkey Business, grilování Zdeňka Pohlreicha i adrenalinovou show.

Program:



Pátek 1. září

-jízdy na motocyklech Harley-Davidson, adrenalinová show ve freestyle motokrosu pod vedením Petra „Pilníka“ Piláta

-grilovací show

-pole dance battle

-family zóna pro nejmenší



Sobota 2. září

-spanilá jízda motocyklů do centra Prahy

-koncert Gaia Mesiah

-kulinární workshopy

-soutěž Burgeržrout v pojídání burgerů

-family zóna pro nejmenší



Neděle 3. září

-koncerty

-show ve freestylemotokrosu

-grilování se Zdeňkem Pohlreichem

-stand up Tomáše Měcháčka