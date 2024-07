Zájem o tuhle práci je aktuálně mizivý; otáčet se kolem kuchyně, výčepu a pokladny zrovna moc neláká, když to není zaměstnání celoroční – přičemž ani debata o penězích mnoho nezmění. Pomáhají tedy brigádníci, přičemž kvalifikace nepředstavuje problém. „Vše naučím, vysvětlím, hlavni je snaha…“ sděluje Chlad na facebooku . A opakuje to: posily jsou třeba pořád.

Pětihvězdičkový podnik

„Bar a gril“ U Posledního Kelta na Zbraslavi-Závisti na pravém břehu Vltavy patří k oblíbeným zastávkám cyklistů, jezdců na in-linech, na procházkách s kočárkem nebo jdoucích se vyvětrat jen tak – ale rovněž obyvatel z okolí, stejně jako těch, jimž sem není zatěžko dojet za partou i atmosférou. Zjevně se návštěvníci vracejí, jak potvrzuje oslovení „Kubíku“ nebo „Kubo“, s nímž se mnozí na Chlada důvěrně obracejí.

Tohle občerstvení je přece jen jiné, než bývá zvykem. Nikde není vidět sklenici s prořízlým víčkem, a nápisem Tipy, jež na stáncích bývá poměrně běžná coby upozornění, že dýško se zde očekává. Zato je pěkně na očích miska s ovocem, u níž nechybí vysvětlení: pro děti zdarma.

Nepřehlédnutelné je ale třeba i upozornění, že platit lze jen v hotovosti – zatímco leckde „u sousedů“ není karta problém.

Hodně napoví početné recenze na internetu: téměř bez výjimky chválí. Autoři nešetří slovy nadšení (a udílením pěti hvězdiček z pěti). Nejnověji třeba uživatelka Martina: „Velmi příjemná hospůdka s nečekaně dobrým jídlem a velmi příjemnou obsluhou. Zelňačka byla naprosto excelentní.“

Chutná tu i Marcele: „Příjemná letní restaurace, od steaků až po klobásu je to gurmánský zážitek, výborné jsou tu dezerty a zmrzlina. Ráda se sem vracím. Pan majitel je srdcař a stará se o vše…“

Pochvaloval si i Jan: „Kouzelnej podnik, kterej se nachází hned vedle Vltavy u cyklostezky a kousek od vyhlášenejch trailů na Točný, takže se tu schází strašně příjemná skupina cyklistů z cyklostezky a bikerů z Točný.“ To napsal současně se slovy chvály na pivo a bramboračku. Google Maps nabízejí celkovou známku 4,6 z bezmála 2,7 tisíce hodnocení, na Mapách.cz souhrn ze 111 hodnocení dosahuje 4,7 hvězdičky.

Nabídka občerstvení U Posledního Kelta na Zbraslavi-Závisti. | Video: Deník/Milan Holakovský

Že se sem hosté nechodí jen osvěžit nápojem, potvrzoval v době návštěvy Deníku křik obsluhy ohlašující, že si lze přijít k okénku pro připravený pokrm. „Polévka! Klobása! Dvakrát klobása dohromady! Řízek a hranolky! Smažák! Grilovaná jídla u grilu! Burger! Párek v rohlíku!“ bylo slyšet co chvíli. Lákadlem však jsou i zmrzliny – vlastní, připravované přímo zde – nebo o víkendu domácí vdolky.

Oblíbenost ostatně prozrazuje i množství příchozích, třebaže rozhodně nejde o jediné občerstvení široko daleko. V okolí lze navštívit i další provozovny – přičemž třeba k Párty Stánku nebo i k vedlejšímu kiosku Občerstvení Konec žízně je to vlastně jen pár kroků nebo šlápnutí.

Hodně o Keltovi napoví také zdejší provozní doba: otevřeno mívá tahle osvěžovna denně od března do přelomu října a listopadu; přes zimu pak o víkendech plus během zimní pauzy také ve vánočním čase.

Vlastní zmrzlina i vdolky

Zmrzliny a vdolků si cení také majitel Chlad, kterého Deník zastihl v plném fofru u grilu, odkud ještě odbíhal dohlížet na dění v kuchyni. Jaký je pohled provozovatele? A liší se aktuální sezona něčím od těch předchozích?

„Kuba-Kubík odpověděl bez zaváhání: „Jiné je v tom, že nejsou vůbec žádní lidé na práci; v podstatě pořád někoho hledám. Nabízím slušné peníze, ale stejně nikoho neseženete – tím, že je to sezonní,“ vysvětlil, že čtyři měsíce zimní pauzy představují problém: většina lidí chce mít práci pořád. „A brigádníka seženete takového, který přijde a nic neumí,“ poznamenal.

Kuba Chlad provozující občerstvení U Posledního Kelta je hrdý na odpočinkové posezení u akátového dřeva u Vltavy. | Video: Deník/Milan Holakovský

Naopak s hosty „problém není“ – těch chodí dost, řekl Chlad Deníku. S tím, že z nabídky nemůže vyzdvihnout nic, co by zákazníci měli v oblibě nejvíc: „Mají rádi všechno, protože všechno je tu dobré,“ pochválil celý sortiment.

Doporučení ale nabídne: „Zkuste gril. Nebo zmrzlinu – tu si vaříme sami a je super. Vanilkovou vaříme v pasterizátoru z mléka, žloutků, pravé vanilky. Nebo ovocnou: z jahod, cukru, citronu,“ poznamenal se slovy, že lidé často ani nevědí, jakou dobrotu mají v ruce. „A také děláme vdolky – každý víkend,“ upozornil.

Chodí se sem ale nejen za zážitky chuťovými: i za těmi kulturními. Na pátek 19. července je od 19 hodin ohlášen koncert kapely Purple Mania. „Snad nejlepší revival Deep Purple v Evropě,“ zve Chlad s nadějí, že tentokrát už vystoupení vyjde. Původně se totiž mělo hrát 21. června, ale kvůli nepřízni počasí musel být koncert na poslední chvíli přeložen. Musel – ostatně na tehdejší extrémní bouřky si ještě leckdo vzpomíná.

K podniku patří i malé dětské hřiště nebo stojan se základním nářadím pro cyklisty – Chlad však především s hrdostí ukázal Deníku relaxační loučku pro zákazníky u Vltavy, jež k Poslednímu Keltovi náleží rovněž. K dispozici jsou různá dřevěná posezení i houpačka. Vyrobila je rodinná firma Wagnerových Vše z akátu, která sice působí na jižní Moravě, ale právě na zbraslavské Závisti, vlastně jen kousek od Kelta, má volně přístupnou pražskou vzorkovnu.

„Já jim vždycky dám nějaké pivo – a oni mi sem něco věnují,“ řekl Chlad Deníku. „Takhle to tady zvelebujeme,“ poznamenal. „Je to hrozně těžké,“ zhodnotil akátové dřevo. „Ale kvalitní a dlouho to vydrží. V podstatě ‚nesmrtelné‘,“ konstatoval.

Na cyklostezce dávat pozor

Frekventovaná cyklotrasa A2 na pravém břehu Vltavy je pro cyklisty v Praze klíčové severojižní spojení s odbočkami do dalších částí metropole. Pokračovat lze i podél řeky za hranice hlavního města: na jih proti proudu k Vranému nad Vltavou nebo k severu po proudu na Kralupy nad Vltavou.

Úsek mezi Modřany a Zbraslaví, převážně vedoucí po cyklostezce, je hodně vytížený; obzvláště ve dnech volna s příznivým počasím. Nabízí příležitost nejen k vyjížďkám na kolech, oblíbeným i rodinami s dětmi (včetně těch, které si na šlapání do pedálů bicyklu teprve začínají zvykat), ale v úsecích s kvalitnějším povrchem láká také bruslaře; potkat lze i rodiče s kočárkem na procházce.

Cyklostezka mezi Modřany a Zbraslaví na pražské cyklotrase A2. arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Milan Holakovský 1/32 Cyklostezka mezi Modřany a Zbraslaví na pražské cyklotrase A2.

Je však třeba dávat pozor, protože se občas se objeví i jezdci řítící se rychlostí, jakou jen dokážou ušlapat. Pokud musí objíždět rodinku a kvůli provozu v protisměru není dost místa, někdy netají svou nelibost.