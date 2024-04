Kachní rodina opět pohromadě: Z kanálu je vytáhli pražští hasiči

Šťastný konec má kačeří příběh z pražských Kunratic, a můžou za to hasiči. Těm se totiž podařilo zachránit 11 malých kachňat, která spadla do kanálu na silnici. „Kolega do toho šel po hlavě. Zachránili jsme jich 11," uvedli Hasiči Praha na sociální síti X.

