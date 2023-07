Zdražení jízdného v Praze je nevyhnutelné, řekl šéf dopravního podniku

ČTK

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Praze hrozí, že náklady na hromadnou dopravu budou tvořit většinu rozpočtu města, jízdné by mělo zdražit. V rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) to řekl ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Petr Witowski. Připomíná, že výše jízdného není v kompetenci dopravního podniku, o zdražení rozhodují politici. V metropoli naposledy zdražily jednotlivé jízdenky v roce 2021. Cena ročního kuponu se neměnila osm let, stojí 3650 korun. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) v dubnu ČTK řekl, že vedení hlavního města zdražovat jízdenky MHD ani předplatní kupony neplánuje.

Obnovený provoz tramvají na Malé Straně. | Video: Deník/Radek Cihla