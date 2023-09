/VIDEO, FOTOGALERIE/ V rámci čtvrtečního mimořádného jednání řeší pražští zastupitelé zapojení náměstka primátora a europoslance Jiřího Pospíšila (TOP 09) v kauze Dozimetr. Jednání probíhá od osmi ráno, krátce ho přerušilo zahájení řádného zastupitelstva, které bylo po pár minutách přerušeno. Pospíšil ve svém několikaminutovém projevu svou vinu opět odmítl a uvedl, že se proti tvrzením v článku Deníku N již začal bránit právní cestou. Zastupitelé hlasovali o přijetí usnesení, které by vyzvalo Pospíšila k rezignaci. Přijetí usnesení ale hlasováním neprošlo. Pro hlasovalo 24 z 65 zastupitelů.

Část projevu Jiřího Pospíšila (TOP 09) na pražském zastupitelstvu 14. 9. 2023 | Video: Eliška Stodolová

Jednání ráno začal primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který apeloval na věcnou debatu a varoval před honem na čarodějnice. „Z vlastní zkušenosti vím, jak frustrující a demotivující je čelit přestupkům, kterých jste se nedopustili. Je to doslova boj s větrnými mlýny… Vím, co je to být ostrakizován a chci vás požádat, abychom se nenechali strhnout k honu na čarodějnice. Naslouchejme si a mějme na paměti, že tu nejsme jako inkvizice. Jsme kolegové, kteří mají společný cíl, pracujeme pro Prahu," řekl Svoboda.

Předseda zastupitelů Patrik Nacher (ANO), který za klub ANO mimořádné zastupitelstvo inicioval, uvedl, že žádá vyvození politické odpovědnosti Jiřího Pospíšila a navrhl usnesení, ve kterém Zastupitelstvo hlavního města Prahy konstatuje, že nové informace, které se v posledních dnech objevily v kauze Dozimetr jsou závažné.

Zastupitelé se sešli na dvou jednáních. Pospíšil mimořádnou schůzi podpořil

Opoziční zastupitelka Hana Třeštíková (Praha Sobě) řekla, že Pospíšil se v minulosti stal symbolem mladého politika, když se stal předsedou TOP 09 a také symbolem nového startu. Nyní se podle ní může stát symbolem politika, který "se skandálem promlčí, než aby se k tomu postavil čelem".

Podle zastupitele Jiřího Ptáčka (TOP 09) se ale žádné nové informace za 14 měsíců neobjevily a jedná se pouze o dohady a domněnky.

Zdroj: Eliška Stodolová

Někteří zastupitelé také vytýkali Praze Sobě, že nepřipojila své podpisy pod žádost žádající svolání mimořádného jednání. Zastupitel Jakub Lepš (TOP 09) řekl, že Praze Sobě jde o rozbití magistrátní koalice a snahu dostat se k moci, což řekl také radní Michal Hroza (TOP 09). Opoziční zastupitel Milan Urban (SPD) mluvil o tom, že Praha Sobě údajně nabízela Pospíšilovi pozici primátora, pokud by TOP 09 odešla z koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). Pospíšil řekl, že taková nabídka oficiálně nepadla, ale v zákulisí o tom někteří mluvili.

Pospíšil rezignaci odmítá

Praha Sobě na konci srpna vyzvala Pospíšila k rezignaci kvůli článku Deníku N odkazujícího na neveřejný policejní spis. Pospíšil podle něj zorganizoval schůzku zástupců hnutí STAN a TOP 09, na které se setkal jeho bývalý asistent Jiří Fremr s jedním z hlavních obviněných v kauze Dozimetr Michalem Redlem.

Pospíšil opakovaně řekl, že k rezignaci nevidí důvod a v kauze kolem korupce v dopravním podniku nefiguruje. Dodal, že se bude proti některým tvrzením Deníku N bránit právní cestou a věc již předal advokátovi.

Praha Sobě míří na zastupitelstvo s cílem odvolat Pospíšila. ANO chce vysvětlení

V kauze Dozimetr policie loni obvinila mimo jiné tehdejšího náměstka pražského primátora a starostu Lysolají Petra Hlubučka (dříve STAN), bývalého finančního ředitele dopravního podniku Mateje Augustína nebo podnikatele Redla. Skupina obviněných podle policie systematicky obsadila klíčové pozice v podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat úplatky.