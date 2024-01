Potvrdil, že v rámci pátrací akce zahájené v sobotu se zapojením uniformovaných policistů i kriminalistů, kteří měli s sebou i nářadí pro kopání v zemi, byly nalezeny ostatky jednoho člověka – nicméně zdůraznil, že jakékoli další informace, které by bylo možno zveřejnit, aktuálně k dispozici nemá a v nejbližší době ani mít nebude. Mimo jiné odmítl komentovat i spekulace, že by nynější nález mohl mít souvislost s rozsáhlým pátráním po pohřešované osobě, kterou pražská policie pořádala v červenci na Kladensku. Už tehdy postup policistů i jejich vybavení napovídaly, že se nehledá ztracený člověk, ale spíš tělo oběti vraždy.

K těmto souvislostem se zatím ani vyjadřovat nelze, upřesnil Deníku jiný zdroj obeznámený s postupem vyšetřování. S vysvětlením, že bližší informace ještě v pondělí nebyly k dispozici, jestliže se čekalo na ověření totožnosti. Tento zdroj v pondělí dále odkázal na probíhající soudní pitvu – přesněji na úkon nazvaný prohlídka těla zemřelého a pitva. Ani on však neprozradil bližší údaje k pozadí případu; stejně jako to, zda se v rámci akce podařilo najít i další předměty, jež by mohly při pátrání pomoci.

Policie při pátrání v Praze našla lidskou kostru. Případ si převezme mordparta

Samotnou kauzu a její souvislosti mluvčí Hrdina odmítl komentovat byť jen v náznacích. „Podrobnosti sdělovat nebudu,“ řekl Deníku. „Probíhá přípravné řízení, které je neveřejné,“ konstatoval, přičemž upřesnit nechtěl ani rozsah případu. „Až bude uzavřen, vydám zprávu,“ slíbil, že informace s přiblížením okolností nezůstanou utajeny. „Zatím ale neumím říci, zda to bude za měsíc, anebo za půl roku,“ poznamenal mluvčí.

Už v neděli potvrdil, že řešením případu se zabývají detektivové z takzvané mordparty: 1. oddělení kriminálky pražské policie, v jehož kompetenci je řešení těch nejzávažnějších trestných činů násilného charakteru spáchaných na území hlavního města. Ti ostatně nechyběli ani při červencovém pátrání na Kladensku. „Zda náš nález souvisí s vyšetřováním násilného trestného činu, budeme s jistotu vědět až po expertize,“ uvedl Hrdina již v neděli. Ujistil však, že lidem pohybujícím se v okolí nehrozí řádné nebezpečí.

Rozsáhlá pátrací akce: Desítky kriminalistů pročesávaly lesopark v Jinonicích

Lokalita Vidoule patří k oblíbeným odpočinkovým oblastem pro obyvatele širšího okolí – vedle Jinonic jde také třeba o Motol, Košíře, Zličín či Stodůlky. Jedná se o cenné území s přírodními památkami, které má co nabídnout geologům, botanikům, entomologům i zoologům, ale rovněž hydrologům. Nechybí zde však ani atraktivity pro výletníky jako poustevna, rozhledna, umělá zřícenina, podobně vybudovaná jeskyně či sochařské objekty. Z historických zajímavostí se připomíná například pohřbívání obětí „morového povětří“ v 17. století, někdejší jeskynní obydlí, kde nuzáci žili ještě v první polovině 20. století, či třeba pozůstatky armádního komplexu protivzdušné obrany.