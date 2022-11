Dosluhující primátor: Praha se chce angažovat v prodeji Jindřišské věže

ČTK

/FOTOGALERIE/ Vedení hlavního se chce angažovat v prodeji památkově chráněné Jindřišské věže v centru Prahy. Napsal to v sobotu 19. listopadu web Deníku N, kterému to řekl dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Věž nabídlo k prodeji za 75 milionů korun pražské arcibiskupství. Zdůvodnilo to racionalizací majetku.

Jindřišská věž v Praze | Foto: Deník/Dimír Šťastný