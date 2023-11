Zdroj: Milan Holakovský

Třiadvacet milionů z celkové sumy zaplatilo město, které zde má své akce: mimo jiné chodníky či osvětlení, ale také třeba inženýrské sítě. Zbytek se podařilo získat jako účelovou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury, řekl Deníku ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Aleš Čermák.

S vysvětlením, že se to podařilo díky tomu, že jde o doprovodnou stavbu navázanou na budoucí dobudování středočeského úseku dálnice D3. K takovým dále patří již hotové I. a II. etapa obchvatu Jesenice; nyní jsou v přípravě obchvaty Jesenice III a Benešov. To, že z vlastních peněz nemusel připlácet kraj, ocenil středočeský radní pro oblast dopravy Karel Bendl (ODS). „Zbývají nám tak finance na jiné akce,“ pochvaluje si.

Hosté dokončovali vodorovné značení

V úterý 21. listopadu se u nové silnice uskutečnila malá slavnost, při níž však chybělo obvyklé stříhání pásky. Ani by vlastně nebylo kde – to by bylo třeba zastavit provoz. Když bylo vše hotovo a schváleno dopravním úřadem v Černošicích, nová silnice se prostě otevřela, aby začala sloužit motoristům. Nač čekat s využíváním, než se sjedou pozvaní hosté a dokončí proslovy plné poděkování?

Hosté se dočkali vysvětlení – ovšemže míněného žertem – že je třeba šetřit. Snižovat náklady – a páska něco stojí; tedy nebude. Místo toho byli pozváni, aby se podíleli na dokončovacích pracích: na autobusové zastávce ještě zbývá v rámci vodorovného dopravního značení nastříkat přes šablonu nápis BUS. Ocenili to jako pozoruhodné zpestření, i když museli dávat pozor, aby si nezničili boty a nepostříkali kalhoty.

Nečekaná komplikace pro stavbu Pražského okruhu: stará lejna krav

Ze slov starosty města Pavla Peška (Volba pro město Jílové) vyplynulo, že stříkat se dá s důkladnou pečlivostí. Netřeba kvaltovat, když první autobus v zastávce nezastaví dřív než v březnu. Deníku pak starosta vysvětlil souvislosti. Dvojice nových zastávek u firemních areálů nejprve musí dostat jména – předběžně se počítá s označeními Jílové u Prahy, Kovo a Jílové u Prahy, Průmyslová – načež je třeba zajistit zápis do centrálního registru zastávek. Pak dojde prostřednictvím IDSK, organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje, na jednání s dopravci o změně tras autobusových linek.

Zastavovat by zde měly autobusy s čísly 441, 444 a 445 tedy spojení na Luka pod Medníkem, do Davle i směr Zvole, Vrané nad Vltavou a Březová-Oleško. Má to usnadnit dopravu zaměstnancům firemních areálů ležících u trasy obchvatu. Takzvané školní spoje by se ale měly stále držet dosavadní trasy, aby umožnily cestování mládeži navštěvující potravinářskou školu a učiliště. Až to všechno bude dojednáno, úpravy je třeba zanést do jízdních řádů. „Ty se mění jednou za čtvrt roku. Prosincovou změnu už nestihneme,“ vysvětlil starosta, proč nově vybudované zastávky mohou začít být sloužit nejdřív na jaře.

Hlavní průjezd skrz radnici je minulostí

Nejvyhlíženějším z hostů, kterému se dostalo cti jako první vystříkat přes šablonu jedno z písmen, konkrétně „S“, se stal ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Zrovna on cestu na místo stavby nemusel hledat. Před dvěma roky, ještě jako náměstek středočeské hejtmanky s kompetencí pro oblast dopravy, byl v září 2021 u zahájení stavby obchvatu – a pak se, už coby ministr, opakovaně zastavil, aby se podíval, jak práce pokračují. A nyní nevynechal ani zakončení. V minulosti, stejně jako teď v úterý, upozorňoval, že město Jílové konečně přijde o svůj unikát: o frekventovanou silnici II. třídy procházející branou komplexu radnice.

Zdroj: Milan Holakovský

Starosta Pešek přikyvuje: i jeho těší, že tohle kuriózní dopravní řešení na opravdu dosti vytíženém křížení silnic II/104 a II/105, místními názvy Šenflukova a Pražská, se stane minulostí. Průjezd skrz radnici sice zůstane nadále funkční, většina větších vozidel už ale neprojede. „Bude to omezeno tonáží,“ vysvětlil Deníku starosta, jenž předběžně počítá s limitem 7,5 tuny. A s výjimkou pro autobusy.

„Průjezd je úplně odřený projížděním vozidel, jsou tam vyvrácené historické kameny,“ poznamenal s tím, že dojde na opravu. Do budoucna se pak počítá také s rekonstrukcí celé radnice, na což už je připravený projekt. O jeho naplnění však dosud nebylo možné uvažovat právě kvůli nezvyklému vyústění silnice II. třídy. Průjezd vedený historickou branou v době, kdy ještě neexistoval obchvat, nebylo možné dále omezovat postavením lešení.