Neuvěřitelné, ale pravda

Takovéto šetření práce při mytí nádobí ve školce zřizované městskou částí vyvolalo značný ohlas i na sociálních sítích. Třeba Hana Macková se na twitteru netajila pochybnostmi: „Vařila jsem 30 let v jedné MŠ v Praze. Nezlobte se, to není reálně možné, aby to byla pravda.“. Také Pavlu Braunovi se to nezdálo: „Nechci se nikoho zastávat, ale nevěřím, že by toto léta procházelo – na hygieně ani u rodičů.“

Skutečně však k pytlování jídla docházelo – a nestávalo se to omylem, jednorázově nebo v nouzi. Prošetřování ukázalo, že šlo o roky trvající praxi. Ředitelka o tom přitom věděla. Aby se podobný úlet nemohl opakovat, radnice podle slov radní Janďourkové chce nejen být v úzkém kontaktu se školskými zařízeními, která městská část zřizuje, ale také věnovat pozornost komunikaci s rodiči.

Nové předvolební téma: Školka prý uchovávala jídlo pro děti v odpadových pytlích

Právě stížnosti dvou rodičů loni kauzu odstartovaly – a výhradám vůči stravování následně dala za pravdu zjištění hygieniků. Česká školní inspekce zase potvrdila pochybení personálu školky v oblastní vzdělávání.

Pokud jde o poměry při vydávání jídla, zaměstnanci přiznali, že k uchovávání některých příloh, které pak děti dostávaly na talíř, se používaly černé sáčky na odpad – z polyetylenu HDPE. Dlouhodobě. Hygienici to sice při loňské kontrole nezaznamenali, ale jejich používání od roku 2000 potvrdily zaměstnankyně školky. A zásoby sáčků v kuchyni nechyběly. Rozbor, který pražská hygienická stanice nechala provést v laboratoři, sice zdravotní závadnost při použití k uchovávání teplých pokrmů nepotvrdil – nicméně certifikát potvrzující, že by byly na vhodnost styku s potravinami testovány předem, tyto pytle neměly.

Vedle dalších zjištěných pochybení (šlo o používání nevyhovujících dřevěných vařeček, špínu pod dřezem v přípravně zeleniny a hygieniky nalezenou pavučinu) nyní radnice upozornila i na další omyly. S tím, že hygienická stanice shledala ještě porušování vyhlášky o školním stravování. Zde šlo o nedodržování limitů týkajících se mléka, mléčných výrobků, brambor a ryb.

Školní inspekce srovnávající stav s poslední kontrolou v roce 2015 zase mimo jiné upozornila na pokles kvalifikovanosti pedagogického sboru, zhoršení metodické podpory nekvalifikovaných učitelek či pokles kvality vzdělávání ve třídě nejmenších dětí. A také na zhoršení kvality řídicí a kontrolní činnosti ředitelky.

Zlepšení je vidět

Všechny problémy se řešily, přičemž ke zlepšení stravování vedly nejen proškolení kuchařky i dalšího personálu a důraz na zdravé nutriční složení stravy pro předškolní děti (ještě se jedná o spolupráci s nutričním specialistou). Školka se také zapojila do programu Zdravá školní jídelna. Na dění kolem jídla navíc dohlíží nová hospodářka školní jídelny, která nastoupila letos v lednu.

Také vzdělávání se změnilo: jednak díky přijetí dvou kvalifikovaných učitelek – rovněž od ledna – jednak se staly normou hospitace ředitelky ve třídách i úzká spolupráce s rodičovským spolkem. Zájem o dění ve školce, která má tři třídy a maximální kapacitu 76 dětí, také projevují kontroloři z odboru školství úřadu městské části, jak připomněla jeho vedoucí Jana Korecká.

Ředitel základní školy v Praze 5 čelí tvrdé kritice. Stěžují si rodiče i učitelé

Že se změnily nejen poměry ve školce, ale pryč je také doba negativních emocí, potvrzuje předseda rodičovského spolku Marek Hudec. Oceňuje pravidelná jednání mezi výborem spolku a vedením školky, někdy i s přítomností zástupců zřizovatele. Zdůraznil, že je třeba pokračovat v ověřování, zda jsou nápravná opatření účinná – a také ve zlepšování toho, co se zatím vyřešit nepodařilo. „Jde zejména o dopravní bezpečnost při vstupu do mateřské školy,“ poznamenal Hudec s tím, že v tomto případě byl zapojen i odbor dopravy městské části.