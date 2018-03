Praha je podle TripAdvisoru sedmou nejkrásnější destinací světa

Informační technologie - Informační technologie Programátor 50 000 Kč

Vývojáři softwaru. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 50000 kč, mzda max. 100000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MVP: Na Havránce č.p. 1508/14, Modřany, Kontakt: orálková Helena Mgr., tel.: +420775658029, e-mail: helena.horalkova@firstlinesoftware.com, Požadavky:, 5 a více let zkušeností s progresivním IT vývojem, - umět programovat v OOP Java (Java SE), - znalost Spring a zkušenosti s databázemi, - pracovní zkušenosti v agilní prostředí (Scrum, XP, Kanban), - obecnou znalost HTML / JS, - SVN / GIT, znalost angličtiny. Pracoviště: First line software s.r.o., Na Havránce, č.p. 1508, 143 00 Praha 412. Informace: Helena Horálková ÚP, +420 775 658 029.