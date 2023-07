Co dříve vyžadovalo zdlouhavé schůzky s klientem a týdny programování než byl vidět první nástřel webové stránky, zabere nyní jen několik minut a klient to zvládne prakticky sám. O startupu a své životní dráze promluvil pro Deník.

V čem je startup Contember unikátní?

Většinou od prvního nápadu a zadání klienta trvá dlouhé měsíce než vidíte první verzi aplikace. Často teprve v ten moment zjistíme, že to, co pochopil vývojář, vlastně nepochopil úplně ideálně. Proto děláme Contember, aby ta první aplikace byla vidět hned první den a můžeme se bavit rovnou o ní a ne o velkém množství mnohdy nesmyslného zadání.

Z mnoha potřebných vývojářů při tvorbě aplikace nyní stačí pouze jeden. Proč jste o to usilovali?

Pokud budete chtít třeba znovu napsat webovou aplikaci, tak budete potřebovat z technických pracovníků tři typy lidí. Jsou to lidé, kteří rozumí serveru, další, kteří zajišťují data, která zadáte do administrace a návštěvník webu je uvidí, třetí typ lidí se potom stará o to, aby web celkově vypadal hezky. Dnes potřebujete všechny tři role, ale poslední čtyři roky je světovým trendem vypustit první dva typy a nechat pouze frontendového vývojáře, který zajistí, že výsledek dobře vypadá. Tohle přesně náš Contember framework umožňuje.

Jak to funguje?

Většina dnešních malých a středních podniků nemá aplikaci na míru, protože si to nemůžou dovolit. Standardní proces, na jehož konci je webová aplikace, cenově začíná na půl milionu, obvykle se ceny pohybují výrazně nad milion korun. To chceme s pomocí umělé inteligence změnit. Takové inovativní řešení je desetkrát levnější, byť náš nástroj je zatím první vlaštovka, která logicky neumí vše, co udělá vývojářská firma. Postupně se to ale zlepšuje a chceme trhu nabídnout komplexní servis. V praxi to znamená, že člověk, který něco potřebuje, to jednoduše popíše umělé inteligenci. Postaví se první verze, na tu se klient podívá a začneme jí upravovat do finální podoby, ke které se dostaneme místo za několik měsíců klidně za několik dní.

Contember Studio Demo:

Zdroj: Youtube

Kdo startup v tuto chvíli nejvíce využívá?

Vývojáři nebo manažeři, projekťáci. Lidé, kteří mají blízko k oboru a umí alespoň zhruba pochopit zadání a strukturovaně ho popsat. Umělá inteligence potom vygeneruje přímo programovací kód, který právě tito lidé můžou vzít a upravovat. To, co vypadne z našeho nástroje, je vlastně hotový zdrojový kód aplikace na míru.

Je to určené i pro obyčejné lidi, kteří si chtějí udělat svůj web?

Primárně to teď používáme pro interní aplikace, zákaznické zóny, redakční systémy. Už teď vygenerujeme první verzi webu, která bývá záměrně ošklivá. Počítáme s tím, že vývojář má design, podle kterého si to bude chtít sám upravit. Nemá smysl v této fázi dělat aplikaci krásnou. Nejsme vhodným nástrojem pro programování jednoduchých webů. Lidé, kteří chtějí jednoduchý web, ho nepotřebují mít sestavený na míru a stačí si webovku udělat podle dostupných šablon na wordpressu, i když já bych spíš použil Solidpixels nebo Framer, kde se přihlásím a za chvilku web naklikám. Přitom nemusím řešit, na jakém backendovém základu běží.

Můžete představit celkový proces?

Je to tak, že v našem nástroji vyplníte vaše konkrétní zadání, umělá inteligence ji asi minutu a půl generuje a výsledek nasadí k nám na cloud, kde můžete aplikaci hned používat. Za druhé vám dá k dispozici zdrojové kódy, které si můžete stáhnout a upravovat podle libosti. V tuto chvíli je náš nástroj v beta verzi a nabízíme ho zdarma.

Jaký je největší přínos?

V současnosti to, že si nemusím číst dvacet stran zadání, které musím pochopit, přepsat ho do podoby, kterou potřebuji, „přežvejkat“ to s týmem, který to následně bude vyvíjet. To se mi samozřejmě povede jen z části. Všechno tohle včetně proklikávacích prototypů a podobně jde teď přes umělou inteligenci a zadání pro vývojáře, jehož práce je potom drahá, se maximálně zpřesní už na začátku.

Stál jste u zrodu sdílených kol Rekola. Jak jste se k tomu jako vývojář dostal?

Rekola vznikala tak, že můj kamarád Vítek Ježek rád cestuje a tehdy se vrátil z Amsterdamu a byl nadšený, že tam všichni jezdí na kole. Tak jsme s Vítkem a jeho bráchou Filipem vymysleli, že seženeme stará kola, natřeme je na růžovo, aby se nekradla, dáme na ně číselné zámky a dáme je do ulic. Pak se to začalo nabalovat, v ulici jsme měli třeba 100 až 150 kol a ona se furt rozbíjela. Najednou bylo potřeba po nich jezdit a opravovat je. Proč dneska Rekola nemají stará kola je, že nejste schopní sjednotit díly. Servis kol dělat tak, že budete mít ke každému kolu speciální díly, nejde v praxi realizovat. Proto jsou nyní Rekola všechna stejná, aby byl servis jednoduší. Sice jezdím každý den do práce na kole, ale víc než sportovní motivací je mojí motivací veřejný prostor.

Proto jste vstoupil na téměř čtyři roky do politiky jako opoziční zastupitel na Praze 9?

Do strany Zelených jsem vstoupil v roce 2013 nebo 2014. Bylo mi blízké téma ekologie a měli jsme stejné hodnoty, tak jsem se rozhodl jít pomoct. Primárně jsem chtěl pomáhat v kampani, ale když zvolený člověk z kandidátky musel odstoupit z osobních důvodů, tak jsem ho nahradil.

Zdroj: Eliška Stodolová

Celý život žijete v Praze. Co na ní máte rád?

Praha má dobrou velikost. Když to porovnám s ostatními evropskými městy typu Londýn, tak se tu všude dostanete poměrně rychle, do 45 minut. Zároveň je to velké město, kde je všechno dostupné. Je tu v pohodě jídlo, libovolné vyžití, když potřebujete něco v noci, tak to v noci i koupíte. Na kole mi Praha taky vyhovuje. Většina lidí se tu sice bojí jezdit, ale nepřijde mi to tak nebezpečné. Člověk musí být trošku drzý. Prostě jedete uprostřed silnice, protože víte, že když vás budou objíždět, tak vás srazí. Občas někdo zatroubí.

Trénoval jste i orientační běhy, co vás na nich baví?

Je to kombinace přemýšlení a běhu. Často to dělají lidé, které tolik nebaví běhat. Logicky to dělá půlka „matfyzu“, hodně iťáků. Zajímavé na tom je, že se musíte rychle rozhodovat, kudy se z bodu na bod dostanete. Pak tam doběhnout podle mapy, což znamená volbu postupu a taky to musíte uběhnout, což je ta fyzická část. Skvělé na tom také je, že je to rodinný sport.

Jan Sládek:



- Pražský rodák, 34 let, je ženatý, má tři děti, dříve aktivně běhal a trénoval orientační běh

- bývalý zastupitel Prahy 9 za stranu Zelených

- stál u zrodu sdílených kol Rekola

- v roce 2013 byl hlavním organizátorem konference WebExpo

- Zakladatel startupu Contember, posledních 10 let dělal ředitele vývojového a designového studia manGoweb

- už v 15 letech programoval známý web libimseti.cz