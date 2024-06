Pro předplatitele

Milan Holakovský dnes 12:00

Dvojnásobného starostu, starostu Prahy i starostu Sokola Jana Podlipného, představuje venkovní výstava, kterou je nyní možné zhlédnout před radnicí na Mariánském náměstí v centru Prahy. Přibližuje nejen to, co vykonal, ale i jeho osudy – a rovněž dobu nazývanou belle époque: „krásných časů“ doby kolem přelomu 19. a 20. století, které pak smetly z každodenního života do do dějin události první světové války.