Praha jako vězení. Cesta k moři autem bude letos o poznání složitější

/INFOGRAFIKA/Velké stěhování národa na jih je tu a s ním i tradiční nápor na nervy řidičů v nekončících kolonách. Letos je přitom situace o něco horší než v minulosti, silničáři rozkopali kolem Prahy hned několik výpadovek najednou.

Počet uzavírek je v letošním roce nezvykle vysoký, vše navíc umocňuje nekončící modernizace D1. Provozovatel asistenčních služeb ÚAMK označil dokonce hlavní město za vězení, které denně uzavírá řidiče na několik hodin v autě. „Lze jen těžko pochopit, že všechny práce na dálnicích kolem Prahy letos probíhají souběžně. Kvůli tomu není z města prakticky úniku,“ uvedl Igor Sirota z ÚAMK.

Uzavírkami je vedle začátku D1 postižen i Pražský okruh, D5 nebo D11. Ředitelství silnic a dálnic alespoň slíbilo, že v nejvytíženějších dnech začátku prázdnin nebude provádět běžnou údržbu, která by situaci ještě zhoršila.

„Na komunikacích ve správě ŘSD nebudou prováděny žádné práce údržby vyžadující snížení počtu jízdních pruhů,“ řekl mluvčí Jan Rýdl.

Souběh stavební a turistické sezony se nejhůře projevuje právě první prázdninový víkend, a to od pátku do neděle. Nejtragičtější přitom bývá sobota. Jak vyplývá z analýz dat společnosti T-Mobile o proudech Čechů do zahraničí, první prázdninový víkend se vydává na cesty o 53 procent více lidí než o jiných víkendech.

Cestujte raději na noc

Nejhustší provoz je v sobotu, kdy špička prakticky neopadá a trvá od 8 do 18 hodin s vrcholem kolem poledne. Kdo proto nestihl zmizet na dovolenou v pátek hned po vysvědčení a dnes si nepřivstal, měl by cestu raději odložit až na večer a noc. Neděle má podobný průběh s vrcholem mezi 13. a 17. hodinou.

Šťastlivci, kterým se podařilo dostat z dohledu Prahy, ale ještě nemají vyhráno. Omezení jsou hlášena i z okolí Plzně a jihočeských i jihomoravských přechodů do Rakouska. Desítky míst vyznačených značkou práce na silnici pak čekají řidiče prakticky na všech trasách do Chorvatska. Ukazuje to interaktivní mapa ministerstva dopravy.

Úřad také varuje, že nejvíce mrtvých na silnici přinášejí právě prázdninové měsíce, kdy řidiči přeceňují své síly. „Cesta na dovolenou nejsou dostihy,“ říká ministr dopravy Dan Ťok. ŘSD chce letos dát do oprav dálnic 11,4 miliardy, meziročně o desetinu více. Výjimečná je právě koncentrace prací kolem Prahy.