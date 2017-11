Praha jako velký kraj? Někteří politici o tom uvažují

Praha je celkem na úrovni kraje, ale volí při komunálních volbách. V budoucnu by se to ale mohlo změnit. Politici chtějí termín voleb sladit s ostatními kraji. Mohly by se také měnit hranice metropole. V úterý o zvažované změně informoval server Idnes. cz.

Praha. Ilustrační foto. Foto: Shutterstock

Praha by v takovém případě byla větší a rozrostl by se i počet obyvatel hlavního města a to až o tři sta tisíc obyvatel. Nově vzniklý „pražský kraj“ by spolknul další dva celé okresy. Primátor či primátorka hlavního města by pak byli voleni na dva roky, stejně jako je tomu v případě zastupitelů a radních. Z Prahy by se tak stal jeden volební obvod a nebylo by tedy možné metropoli účelově dělit na víc obvodů.

Výhody pro městské části

Podobným návrhem se zabývaly Sněmovna i vláda už před třemi lety, ale ze změny nakonec sešlo. „Mohl by také vzniknout jeden stavební úřad s pobočkami v městských částech, aby se předešlo rozdílnému výkladu předpisů. Stejně tak by bylo snazší třeba vyřizování dopravních přestupků,“ uvedl pro Idnes.cz možné výhody nově zvolený poslanec a náměstek primátorky Petr Dolínek. Podobný návrh by také vyhovoval městským částem, které volají po úpravě kompetencí mezi městskými částmi a magistrátem. Městské části by také mohly získat víc peněz a nemusely by se podílet na placení MHD, případně městské policie. Nápad ale nemá zatím potřebnou podporu v zastupitelstvu hl. města.