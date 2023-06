U některých pěstitelů jsou také nejdražší: jak postupně jahod ubývá a třeba už nejsou ani tak pěkné jako na počátku, se firmy mohou rozhodnout ceny snižovat, aby udržely zájem příchozích.

Ti si jahod z plantáží poblíž svých bydlišť cení jako místní produkce, u níž mají jistotu, že nemusela během daleké cesty dozrávat v kamionu (a kdo ví, s podporou jakých chemických prostředků). A pokud si je lidé přijdou vlastnoručně natrhat, má každý jistotu, že jsou zaručeně čerstvé. Někde je třeba přinést si vlastní nádoby; jinde ale mají k dispozici i košíčky.

Čas samosběru jahod se blíží. Začne kolem poloviny června, odhaduje pěstitel

To je případ společnosti Schwenk jahody, která zahájila samosběr v Uhříněvsi v neděli 4. června. Proti loňsku poněkud zvýšila ceny. Další velcí pražští pěstitelé se na zahájení samosběru teprve chystají. Někde by však možná už nemuselo být třeba čekat dlouho; jasněji zřejmě bude do týdne.

Firma Václava Macháčka působící v Kunraticích nicméně v pondělí 5. června uvedla, že termín samosběru zatím nezná: odkazuje na své webové stránky a facebookový profil. Pražští pěstitelé už nicméně nabízejí prodej natrhaných jahod.

Na pole se některým lidem nechce

Zájem o samosběr tradičně zůstává značný, i když někteří pěstitelé v posledních letech zaznamenávají úbytek zákazníků. Že se snižují počty těch, kteří si chtějí pochutnat poté, co se o to přičinili vlastní prací, potvrdil Deníku jeden z kunratických pěstitelů Jiří Jakoubek.

Najde se prý dost lidí, kteří si raději koupí u silnice jahody natrhané v Polsku, než by se sami pustili do sbírání někde poblíž bydliště. Vidí za tím pohodlnost, ale možná i horší kondici. Ta se projevuje třeba u brigádníků, kteří si při sklizni chtějí přivydělat. Někteří však dlouho dělat nevydrží.

Pro řadu Pražanů také není rozhodující cenový rozdíl mezi jahodami získanými samosběrem a těmi, které koupí již natrhané. Deník také zaznamenal, že v některých rodinách klesá ochota dětí vypravit se na plantáž společně s rodiči nebo prarodiči: práce (nebo i jen pobyt) na sluníčku a čerstvém vzduchu je neláká.

Sezona jahod začíná. Na farmě ve Vraňanech berou lidé košíky s jahodami útokem

Zvlášť pokud je v plánu natrhat větší množství – třeba jako surovinu pro domácí výrobu džemu, kompotu nebo do mrazáku na domácí zmrzliny. Naopak pro jiné rodiny může být samosběr kratochvíle, která děti zabaví.

Vždy je však dobré předem si ověřit termín samosběru a aktuální dostupnost jahod. Zpravidla se stačí podívat na web nebo u některých pěstitelů případně také na sociální sítě.

Samosběr jahod v Praze



Schwenk jahody:



- Samosběr v Uhříněvsi, mezi ulicí Bečovská a Podleským rybníkem s parkováním přímo u plantáže, nyní každý den včetně víkendů od 8 do 20 hodin (s doporučením začít trhat nejpozději v 18 hodin); v případě větších dešťů je možné krátkodobé omezení samosběrů

- Cena: samosběr 98 Kč za kilogram, prodej natrhaných jahod 150 Kč za kilogram + k dispozici košík na sbírání za 20 Kč; platby pouze v hotovosti

- Možnost ověřit dostupnost jahod: 728 227 349; www.schwenk-jahody.cz



Kunratické jahody – Jiří Jakoubek- O dostupnosti samosběru v předem vyhlášených dnech bude společnost informovat na svém webu

- Možnost ověřit dostupnost jahod: 721 912 091; www.kunratickejahody.cz



Kunratická jahodárna – Michal Jakoubek- O dostupnosti samosběru na jednotlivých polích a o vypsaných termínech bude společnost informovat na svém webu a na facebooku

- Nyní nabízí prodej jahod ve stáncích „bouda u křížku“ a na parkovišti u kostela sv. Jakuba v Kunraticích i na farmářských trzích v Praze (ceny se liší: 126–146 Kč za kilogram); zavedla také rozvozové okruhy po Praze a blízkém okolí s on-line objednávkou (při odběru od 5 do 25 kg s cenou 151 Kč za kilogram, větší množství je za 126 Kč za kilo)

- Možnost ověřit dostupnost jahod: 777 182 731; jahodykunratice.cz – tam i objednávky rozvozu či rezervace na odběrných místech



Kunratické jahody – Václav Macháček- O dostupnosti samosběru na poli v areálu Růžové školky u Šeberáku bude společnost informovat na svém webu a na facebooku

- Nově jsou v prodeji natrhané jahody v ceně 120 Kč za kilogram

- Možnost ověřit dostupnost jahod: 603 472 101; www.kunraticke-jahody.cz