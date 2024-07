V pražské vietnamské tržnici Sapa uzavřela inspekce ve středu restauraci Jaro. Podle inspektorů se v provozovně vyskytuje trus hlodavců, podnik není zabezpečený před pronikáním škůdců, v chladících zařízeních se vyskytuje plíseň, na podlaze byly nečistoty a potraviny byly nevhodně skladované. Z podobných důvodů inspektoři od března letošního roku zavřeli celkem pět provozoven, které nabízejí jídlo, pivo nebo víno.

close info Zdroj: Potraviny na Pranýři zoom_in JaroAsie.

Další čtyři podniky inspektoři zavřeli jen částečně. „Uložen zákaz užívání prostor části provozovny (skladu s moukou, skladu s mrazícím zařízením a vakuovacím zařízením). Provozovna jakožto celek uzavřena nebyla,“ zní například v protokolu z kontroly Restaurace Petřín v Jezdecké ulici, kde se ve skladu také vyskytoval trus hlodavců a docházelo ke korozi kovových polic a regálů.

„Je-li jakákoli provozovna částečně nebo zcela uzavřena z důvodu závažného porušení hygienických předpisů, je zveřejněna na PnP (Potraviny na Pranýři, pozn. red.) a zároveň je prodejci inspektory uloženo, aby zjištěné nedostatky odstranil. Jakmile tak učiní, informuje inspektory SZPI a ti provedou opakovanou kontrolu. Pokud na místě konstatují, že nevyhovující stav provozovatel prohřešky odstranil, zákaz uvolní,“ uvedl již dříve na dotaz Deníku mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Na prohřešky může upozornit kdokoliv

Na kontroly restaurací vyráží i pražská hygiena. Ta jen v červnu provedla 222 kontrol v provozovnách stravovacích služeb. „Za zjištěné nedostatky došlo k uložení 22 finančních sankcí v celkové výši 206 tisíc korun,“ uvedla Hygienická stanice hlavního města Prahy, která také upozorňuje, že pokud se návštěvníkovi restaurace udělá po jídle špatně, je potřeba hygienu upozornit pomocí jednoduchého webového formuláře.

Na základě podnětu se v červnu uskutečnilo 22 kontrol, podněty se týkaly převážně nedostatečné provozní hygieny a výskytu hmyzu v provozovnách stravovacích služeb. Na zdravotní obtíže po požití pokrmu bylo provedeno 32 kontrol. V 10 případech se podnět na zdravotní obtíže ukázal jako oprávněný.

Přes třináct tisíc kontrol restaurací

V loňském roce SZPI provedla v českých restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 13 550 kontrol. SZPI zjistila porušení právních předpisů u 28 % všech kontrol v segmentu. Při kontrolách zaměřených specificky na dodržování hygienických předpisů nevyhověla třetina kontrolovaných provozoven. „Stávající stav v provozovnách společného stravování nelze hodnotit jako uspokojivý a SZPI nadále bude segmentu věnovat zvýšenou pozornost,“ uvedl dále Kopřiva.

Při zjištění nevyhovujícího stavu provozovny, a to i v případě sjednání nápravy, putuje případ do správního řízení. V roce 2023 bylo ukončeno 2 982 správních řízení za nedodržení potravinového práva ze strany provozovatelů, kterým SZPI pravomocně uložila pokuty v celkové výši 128 254 000 korun, což je o cca 18,5 milionu korun více než v ČR v předchozím roce. Výše pokut každým rokem roste a suma uložených pokut poté putuje do státního rozpočtu.