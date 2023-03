/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na třetím nádvoří Pražského hradu ve čtvrtek 9. března lidé, kteří sledovali inauguraci prezidenta v přímém přenosu společné schůze obou komor Parlamentu, zvolenému prezidentu Petru Pavlovi bouřlivě tleskali. Naopak při průchodu jeho předchůdce Miloše Zemana dav na nádvoří nespokojeně pískal.

Příchod nového prezidenta Petra Pavla na Pražský hrad. | Video: Deník/Radek Cihla

Ve čtvrtek 9. března po poledni po příjezdu zvoleného prezidenta Petra Pavla na Pražský hrad začaly do areálu přicházet také desítky až nižší stovky lidí, kteří do té doby čekaly na příjezd nové hlavy státu na Hradčanském náměstí. Neodradilo je ani stále nevlídnější počasí, silný vítr a déšť.

Druhý pětiletý mandát prezidenta Miloše Zemana skončil o půlnoci, Pavel se funkce prezidenta ujme složením slibu zhruba ve 14:15 ve Vladislavském sále. Předtím Zeman s Pavlem a manželkami společně obědvají.

Na rozdíl od rána se u bezpečnostních kontrol u vstupu do Hradu začaly kolem poledne tvořit fronty, stálo se v nich zhruba deset minut. Většina lidí po kontrole směřovala pod balkon na třetím nádvoří, kde bude mít Pavel zhruba ve 14:50 projev.

Lidé stojí v hloučcích s deštníky, plné jsou také lavičky a ochozy a veškerá prostranství, kde neprší. Už od rána fouká silný vítr a třetí nádvoří Hradu není ani zdaleka zaplněné.

Mezi Pavlovými podporovateli, kteří přijeli na inauguraci, se také stále proplétají skupinky zahraničních turistů. Většinou odpověděli, že netuší, co se dnes v Praze děje. Zklamalo je to, že se během své návštěvy Hradu nedostanou do nejvyhledávanějších památek, jak je třeba katedrála svatého Víta a Starý královský palác, v němž se nachází Vladislavský sál.

Lidé na Hradě čekajli na Pavla a vzpomínali na Havla

Příznivci Petra Pavla věří tomu, že po složení prezidentského slibu uvidí a že bude pro společnost po deseti letech působení Miloše Zemana pozitivní změnou.

Dorazili i děti a mladí lidé, starší příchozí vzpomínají na vystoupení prvního porevolučního prezidenta Václava Havla, kterému tehdy stála po boku jeho žena Olga Havlová. Pavel se ujme úřadu složením slibu po 14:00, poté má pozdravit své příznivce, kteří na Hrad dorazili. Do sídla českých králů a prezidentů dorazil před polednem.

"Byl jsem tu před 33 lety pod balkonem, když na něm stál Václav Havel s Olgou. Dnes jsem si to nemohl nechat ujít. Konečně jsme se dočkali," řekl pan Milan, který se přijel podívat na inauguraci z města poblíž Prahy.

Pavla volil a také se s ním setkal. Jeho nástup do funkce považuje za "největší mezník od Nagana".

Z Plzně na inauguraci přijel Michal s devítiletým synem, vybaveni jsou teplým oblečením i svačinou. Z Plzně odjížděli vlakem v 08:20 a zameškaného dne ve škole ani jeden z nich nelituje, setkání s Pavlem považují za důležitější.

Uzavřením hradní Brány gigantů symbolicky skončilo prezidentství Miloše Zemana

Váhali, zda se jít podívat na kladení květin k soše Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí nebo na projev z balkonu, nakonec vyhrála druhá varianta.

O politiku se zajímá patnáctiletý školák z Prahy Jan.

"Je změna po deseti letech k mnohem lepšímu. Vracíme se mezi civilizované západní země," řekl.

Lituje toho, že ještě letos nemohl volit i nezájmu svých vrstevníků o politiku. Na inauguraci se těšil, ale spletl si datum a na Hrad omylem poprvé dorazil už ve středu.

U televizní obrazovky na třetím nádvoří stály dvě ženy, jedna přijela ze Sokolovska, druhá z opačného konce republiky, z Karvinska. Obě jsou Pavlovy příznivkyně, v prezidentské volbě mu odevzdaly svůj hlas.

Žena ze Sokolovska přijela vlakem, který do Prahy odjížděl v pět hodin ráno.

"Petra Pavla bych chtěla vidět naživo. Když tu (na třetím nádvoří) stál Václav Havel s manželkou, nestihla jsem je. Doufám, že letos budu mít větší štěstí," uvedla.

Žena z Karvinska přijela na Pražský hrad nasát pozitivní atmosféru. Sledovat inauguraci na třetí nádvoří přijela i žena z Červeného Kostelce, odkud pocházejí rodiče nového prezidenta.

"Pavel je náš, doufám, že bude pozitivní změnou," řekla. Opodál stojící muž z Chrudimska je velkým Pavlovým obdivovatelem, fandil mu od té doby, kdy oznámil svou kandidaturu. Na Hrad přijel, i když měl inauguraci Havel, od té doby už ne.

"Neměl jsem důvod, nebylo koho podporovat," doplnil. Do hlavního města přijel v brzkých ranních hodinách, domů se vrátí večer, uvedl.

Velkoplošnou obrazovku na Hradčanském náměstí, kde mohou lidé pozorovat inauguraci z Vladislavského sálu, sledují zatím jen nižší počty zájemců. Inaugurace začne dvě hodiny po poledni.

"Plánujeme tu být asi do doby, dokud Petr Pavel nepoloží květiny na památník Tomáše Garrigua Masaryka," řekl návštěvník z Nehvizd nedaleko Prahy. Dodal, že on i další, se kterými přijel, se na inaugurační obřad těší.

Slavnostní akt je živě přenášen na dvou velkoplošných obrazovkách.

Když Pavel složil slib, nádvořím se nesl několik minut trvající potlesk. Stejná atmosféra a jásot byl i na Hradčanském náměstí. Na obou místech lidé společně vyslechli státní hymnu.