Šestačtyřicetiletý pacient Pavel se potýkal s lokálním tumorem, takzvaným desmoidním nádorem, který napadl většinu orgánů dutiny břišní i samotnou břišní stěnu. Lékaři transplantační kliniky mu odebrali pětici orgánů, aby mu následně voperovali nové. Jiná cesta k záchraně jeho života nevedla. Unikátní je, že mu slouží části těla od dvou zemřelých dárců.

Od jednoho dostal Pavel samotnou stěnu břišní, od druhého pak dvanáctník se slinivkou, žaludek, tenké střevo, játra – a dočasně i slezinu. Právě kombinace různých dárců je skutečně mimořádná: jestliže jsou podobné výkony známé například z Velké Británie nebo z Belgie, dosud byly orgány i břišní stěna transplantovány jen od jednoho dárce.

V Praze to původně nebylo jiné – avšak potřebná byla i retransplantace. Po první transplantaci, provedené před dvěma roky, totiž „zlobilo“ tenké střevo: pacientovo tělo je nepřijalo. Původně transplantovaná břišní stěna už Pavlovi zůstala, ale orgány dostal nové. Co následovalo pak, už z jeho pohledu je víc než na jedničku. „Připadal jsem si úplně neuvěřitelně,“ chválí Pavel s tím, že po propuštění z nemocnice mohl už třetí den ven. To bylo před třemi měsíci; poté, co se po čekání trvajícím rok a půl objevil vhodný dárce.

Má přitom srovnání s dobou po první transplantaci. Tehdy se cítil jinak. „Bylo emočně náročné; nic se mi nechtělo,“ vzpomíná – s tím, že postupem času se vše „srovnalo“ a on se snažil začleňovat do běžného života, jak mu jen zdraví dovolilo. „Velkou oporou mi byla rodina,“ konstatoval.

Poslední čtvrtrok, doba po retransplantaci, nicméně přinesl do jeho života zásadní zlepšení. I když se musí šetřit a nedělat nic těžkého, takže stále hodně spoléhá na pomoc syna, proměnu spojenou s návratem do běžného života vnímá obrovskou. Nejraději tráví čas na zahrádce.

Náročná práce řady specialistů

Přednosta kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk připomíná, že poté, co se po první transplantaci takzvaně odhojilo tenké střevo a téměř celé je bylo třeba odstranit, stáli lékaři IKEMu před volbou: zvažovali možnost „výměny“ jen samotného tenkého střeva, s čímž by však bylo spjato riziko jeho opětovného odhojení, nebo opětovné nahrazení všech orgánů dutiny břišní. To byla cesta, pro niž se nakonec rozhodli – i když volba to nebyla snadná. „Museli jsme ponechat již transplantovanou stěnu břišní – a rizikem tohoto postupu bylo naopak její odhojení,“ vysvětlil. S tím, že jde o výkon, který dříve neprovedl nikdo na světě.

Ve srovnání s „běžnou“ transplantací jednoho orgánu je takto takto komplexní výměna odlišná jak po stránce technické, tak imunologické. „Imunologicky je zásadní fakt, že odhojení stěny břišní brání transplantovaná játra. Musí ale být od stejného dárce. Toto pravidlo jsme nemohli dodržet. Příprava proto byla složitá a dlouhá,“ vysvětluje Froněk. Kvůli riziku odhojení chirurgové při retransplantaci dočasně voperovali i slezinu, kterou pak odstranili o tři dny později. A šéf kliniky transplantační chirurgie jedním dechem připomíná význam multidisciplinární spolupráce zkušených týmů jak na operačním sále, tak i v pooperačním období.

Vedoucí lékař pracoviště parenterální výživy kliniky diabetologie Petr Wohl připíná, že ani precizní práce na operačním sále ještě nemusí být zárukou úspěchu. „Kombinovaný výkon multiviscerální transplantace a břišní stěny je extrémně náročný a spojený s rizikem infekčních komplikací – a zejména s rizikem rejekcí, tedy odmítnutí transplantátu,“ vysvětluje s tím, že zpočátku je potřebné denní intenzivní sledování, aby se dařilo omezovat výskyt akutních komplikací.

Přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kieslichová upozornila, že zákrok představoval „velkou výzvu“ i pro anestezii a pooperační intenzivní péči. A nejde jen o to, že zatímco jeden anesteziologický tým se stará o odběr orgánů od zemřelého dárce a jejich uchování v co nejideálnějším stavu, další tým má na starost samotného příjemce před výkonem i během operace. „Největší výzvou pro nás je úspěšné zvládnutí nejrizikovější fáze transplantace – reperfuze – tedy obnovení průtoku krve transplantovanými orgány; za tím účelem využíváme na operačním sále specifické postupy,“ konstatovala Kieslichová.

Anestezie u pacienta Pavla trvala celkem deset hodin – včetně invazivního zajištění a předchozí radiologické intervence. Náročná (a rovněž velmi riziková) je i časná pooperační péče, na níž se podílí i řada specialistů z různých oborů – od imunologie přes farmacii až po experty na výživu.

„Pacient dostává účinnou imunosupresivní léčbu, která má zabránit odhojení transplantovaných orgánů, zároveň je ale vysoce citlivý k infekčním komplikacím, takže musíme dodržovat při jeho ošetřování přísný izolační režim,“ poznamenala Kieslichová. „Náročnou ošetřovatelskou péči během hospitalizace poskytují vysoce vzdělané a zkušené sestry,“ vyzdvihla i nezastupitelnou roli dalších součástí týmu.