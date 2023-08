Ice Arena Kateřinky se otevře až na podzim, už teď v ní válely mladé hokejistky

Na začátek září, konkrétně od 4. do 6., se podle něho aréna otevře žákům základních škol z celé Prahy 11 v rámci dne otevřených dveří. Malá ledová plocha jim bude k dispozici od 8 do 15 hodin. Žákům z přilehlé základní školy Kateřinky by měla hala dále sloužit každý den zdarma na jednu hodinu v rámci tělocviku. Ostatní školy z Prahy 11 se měli moci využívat led se slevou.

Dvě ledové plochy pro hokej i curling

V Ice Areně Kateřinky vznikly dvě ledové plochy o rozměrech 26x56 a 19x44 metrů. „Na své si díky tomu přijdou hokejoví nadšenci, krasobruslaři i fanoušci klasického bruslení. Curlingové dráhy plánujeme uvést do provozu od října tohoto roku. Samozřejmostí bude také hokejový obchod, broušení a půjčovna bruslí. Na podzim pak otevřeme i restauraci. Ještě před otevřením haly jsme vybudovali také tři venkovní hřiště, která jsou nyní pro návštěvníky přístupná zdarma,“ popisuje Pechar s tím, že Ice Arena bude po svém otevření v průběhu celého týdne k dispozici jednotlivcům i skupinám.

V plánu jsou i víkendové akce pro veřejnost – vlastníci slibují například veřejné bruslení, rodinný hokej nebo disco na ledě. Ve všedních dnech arénu využijí školy a skupiny sportovců.

Z historie sporů

Vybudování ledové arény na Jižním Městě trvalo přibližně deset let a provázela ho jedna komplikace za druhou. Šlo především o majetkoprávní spory. Soukromý investor AR Delta začal projekt plánovat už v roce 2014. Původní návrh počítal s náklady kolem 120 milionů korun a aréna měla být hotová v roce 2020, tedy bezmála před třemi lety.

Do projektu se zapojila městská část Praha 11, která díky dotaci z pražského magistrátu nakoupila akcie firmy za pět milionů korun a stala se vlastníkem polovičního podílu akcií firmy AR Delta. Dalších 35 milionů korun radnice získala od Prahy jako bezúročnou půjčku na navýšení kapitálu ve firmě. Na činnost firmy dohlížela správní rada složená ze zástupců firmy a radnice.

V roce 2022 radnice ale svůj majetkový podíl ve formě akcií ve společnosti AR Delta odprodala, a ztratila tak veškerý vliv na provoz areálu. Odprodej doprovázely spory na politické scéně týkající se otázky výhodnosti.

Areál ledových sportů v Praze 11 se má otevřít do půl roku, opozici se nelíbí

Nyní provoz Ice Areny Kateřinky spadá plně do kompetence soukromého investora AR Delta. Náklady se nakonec vyšplhaly na téměř 300 milionů korun.

Ceny pronájmů se pohybují podle kategorií od několika set po tisíce korun. „Věříme, že ceny energií nebudou dále růst a my budeme moci držet ceny pronájmů na stávající úrovni,“ dodává Pechar.

Výběr ledových arén v Praze:



Ice Arena Kateřinky

plánované otevření v září

sporty: hokej, bruslení, curling, krasobruslení, fitness

venkovní sportoviště (nyní pro veřejnost zdarma): hřiště na malý fotbal, multifunkční hřiště (volejbal, nohejbal…)

Ceny pronájmu jsou uvedeny podle kategorií na stránkách Ice Areny Kateřinky

rezervační systém už je v provozu



Ice Arena Letňany

otevřeno

sporty: hokej, fitness, aerobik, spinning



ICERINK ve Strašnicích

otevřeno

sporty: veřejné bruslení, hokej, krasobruslení



Zimní stadion Hasa (u Havlíčkových sadů v Praze 4)

otevřeno

sporty: hokej, krasobruslení



HC Kobra Praha

otevřeno

sporty: hokej, sezónní veřejné bruslení