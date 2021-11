Od jara 2020 patří tato funkce k nejsledovanějším v zemi. Za vše může covid-19, který se dnes řadí k hlavním agendám hygieniků. Ovšem stát se novým šéfem těch pražských skoro nikoho neláká.

Zdeňka Jágrová, vedoucí epidemiologického oddělení pražské hygienické stanice. | Foto: DENÍK/Grzegorz Klatka

Do výběrového řízení na post ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy se totiž podle ministerstva zdravotnictví přihlásil jeden zájemce. Současná ředitelka Zdeňka Jágrová končí v prosinci kvůli věku, podle požadavků služebního zákona nemůže být ředitel starší 70 let. Její nástupce by měl nastoupit od ledna příštího roku.