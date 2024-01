„Porota doporučila k realizaci návrh od Jakuba Klašky, který byl řadu let součástí týmu Zaha Hadid Architects, podílel se na budově Masaryčky a toto území důvěrně zná. V současnosti již pracuje v rámci vlastního ateliéru, ale je zřejmé, že vítězný návrh velmi dobře navazuje na existující okolní zástavbu. Návrh zaujal především svým designovým ztvárněním, prací s detailem a citlivým propojením historických a nových prvků,“ říká Pavel Streblov, obchodní ředitel společnosti Penta Real Estate.

Nevyužitá budova bývalé pošty již neslouží svému původnímu účelu, a tak na místě vyroste nová. Ta naváže na generální rekonstrukci Masarykova nádraží. Na pozemku o velikosti okolo 1600 m2 vzniknou také nové obchodní prostory, vyšší patra nabídnou kancelářské nebo coworkingové prostory.

V Praze byly vyhlášeny ceny Estate Awards. Absolutním vítězem se stala Masaryčka

„Historické architektonické prvky, jako jsou římsy, hloubky fasádních struktur a výrazné textury, jsou všechny převedeny do současného architektonického jazyka, navazujícího na okolní rytmus a měřítko. Klíčové původní části, jako jsou klenuté oblouky v přízemí, hrají stěžejní roli v organizaci budovy a jsou nyní také odhaleny do veřejného prostoru prostřednictvím průhledné fasády parteru,“ komentuje vítězný návrh jeho tvůrce, architekt Jakub Klaška ze studia Klaska Ltd.

Penta Investments je majitelem společnosti VLM vydávající Pražský deník