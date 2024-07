Bazary vedle kanceláří, domů nebo garáží nabízejí i méně tradiční prodeje – hroby. Inzerátů není málo a šplhají do tisíců korun za místo na pražském hřbitově. Variant je hned několik, přitom jde o rozhodnutí na desítky let.

Při hledání mezi realitami na českých bazarech může kupující filtrovat i prodej hrobu. „Nabízím k prodeji prázdný hrob č. 8-10-548 na Olšanech včetně hrobového vybavení; plocha 3,69 m2 i s uličkou (0,78 m2). Hrob je volný, k dispozici ihned, na výhodném místě. Nájem je zaplacen do 20. 2. 2025,“ stojí v jednom z inzerátů, který nabízí cenu dohodou. Další inzeruje hrob na Vinohradech.

Olšanské hřbitovy v Praze 3 | Video: Deník/Eliška Stodolová

„Prodám hrob a hrobové místo, hřbitov Praha Vinohrady. Číslo hrobu F 57 (poblíž velkého krematoria). Nájem zaplacen do roku 2031. Hrob sestává z pomníku, rámu a krycí desky (leštěný diorit, krycí deska jiný materiál). Cena včetně poplatků z převodu na jiného majitele. Ráda přijedu osobně na převod, nabízím solidní jednání,“ uvádí paní Čoudková, která zároveň nabízí cenu 30 tisíc korun.

Co s původním „obyvatelem“

Zvolit správnou formu posledního odpočinku není snadné. Se správným výběrem radí pražská pohřební společnost Pegas cz, která má hned několik poboček v různých částech metropole.

„Buď si budete pořizovat nově vytvořené hrobové místo bez jakékoli historie, anebo si od původního majitele pořídíte místo, na němž již byl někdo pohřben. Buď majitel místa nabízí místo sám k odprodeji (například na webech bazarů), případně je možné si pořídit hrobové místo z nabídky provozovatele hřbitova,“ uvádí zástupci pohřební služby s tím, že v druhém případě se jedná o místa, za která majitel dlouhodobě neplatí potřebné poplatky a jsou opuštěná.

Poplatky se přitom různí. I když hrobové místo členové rodiny vlastní, musí platit nájem většinou na deset let dopředu u hrobů, na pět let u urny a na dvacet let v případě hrobky. Doby nájmu vychází z českého zákona.

Olšanské hřbitovy | Video: Deník/Eliška Stodolová

„Nezpopelněné ostatky zůstávají v hrobě soustředěné na dně výkopu. V případě, že nový nájemce nechce mít původní zpopelněné ostatky v hrobě uložené, může je nechat na vlastní náklady exhumovat. Cena za exhumaci může být i vyšší než samotná koupě a pronájem hrobu,“ upozorňuje pohřební služba Pegas cz. Po vyzvednutí ostatků určí místo dalšího uložení většinou správa hřbitovů. Nezřídka ostatky putují do společného hrobu.

Adopce hrobu slavných osobností

Pražská organizace Hřbitovy a pohřební služby nabízí možnost zachování některých z hrobů, o které se již nikdo z pozůstalých nestará. V rámci projektu Adopce hrobu si zájemce může vybrat z katalogu hrobů, kterým bez jeho pomoci hrozí zánik. Hrob zařazený do projektu ale musí splňovat několik podmínek.

„V tomto hrobě jsou uloženy ostatky osoby, která byla prokazatelně významnou osobou v oblasti kultury, vědy, politiky, náboženství či v ostatních oblastech společenského života nebo významnou osobou z historického hlediska,“ zní jedna z podmínek. Dále musí být hrob volný a jeho součástí má být zařízení s vysokou uměleckou nebo historickou hodnotou.