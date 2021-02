Na pondělním jednání Babišova vláda žádné konkrétní usnesení k otevření škol nepřijala. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) pouze prohlásil, že návrat žáků a studentů k prezenční výuce je prioritou. Ministerstvo školství pod vedením Roberta Plagy (za ANO) teď připravuje strategii. Ohledně možného termínu zazněl začátek března, ale není jasné, zda se bude týkat všech školou povinných, nebo zda někteří budou pokračovat distančně.

Už během dne vydalo vedení metropole tiskovou zprávu, kde primátor Hřib tvrdí, že debatu o „bezpečném” návratu dětí do škol vítá. „Uvítal bych ale, pokud si v Praze máme řešit testování vlastními silami, aby nám vláda dala vědět předem. Nyní se to jako zřizovatel většiny středních škol v hlavním městě dozvídáme z médií a to považuji za velmi nešťastné,” uvedl.

Situace se neblaze dotýká celých rodin, tvrdí Hřib

„Děti jsou doma s přestávkami už skoro rok. Strádají ztíženým přístupem k vzdělávání, nemohou rozvíjet vztahy se spolužáky a kamarády, nemohou sportovat s ostatními ani chodit na kroužky. Celá situace se pak neblaze dotýká celých rodin, protože rodiče musí dětem vařit, pomáhat s učením na dálku a nahrazovat vychovatele nebo trenéry volnočasových aktivit. Prohlubují se také rozdíly v závislosti na zázemí jednotlivých rodin,” dodal Hřib ve facebookovém příspěvku, kde chtěl znát názor veřejnosti.

Ačkoliv většina s návratem dětí do škol souhlasí, mnoho disktujících se bojí aktuální „virové nálože” v populaci a možného šíření covidu mezi rizikové skupiny, čímž by mohlo dojít k zahlcení nemocnic. Některé komentáře upozorňují na neschopnost hygienických stanic trasovat nakažané osoby. Testy – ať už metodou PCR, či takzvané antigenní – si rodiče často zařizují sami po kontaktu s ostatními nebo vedením školy a sami se v podstatě rozhodují o karanténě. Jako příklad posloužilo svědectví Věslava Michalika (STAN), starosty Dolních Břežan na hranicích metropole. Proto lidé ztrácí důvěru ve státní orgány, že březnový termín dodrží, aniž by se zhoršila situace s infekční virózou covid-19.

„Neprotahujte to ubližování,” zní naopak názor jedné z diskutujících, která by při návratu všech školáků do učeben ani netrvala na povinnosti mít zakryté dýchací cesty. Hodně „lajků” nasbíral i komentář: „Do škol ano, ale bez roušek a testů.”

„Jedinou cestou pro rychlý návrat dětí do škol je zajištění dostatečného testování učitelů, dětí a přednostní očkování pedagogických i nepedagogických zaměstnanců škol. Ani v jednom nevidím u vlády zatím dostatečnou snahu. Hlavní město bohužel nemá nástroje, jak napravit chyby vlády způsobené nepřipravenou testovací a očkovací strategií. Epidemická čísla jsou stále vysoká a bez urychlení vakcinace se prostě nezlepší," konstatoval pražský radní pro oblast školství Vít Šimral (Piráti).

Praha proto výzývá Babišovu vládu – a zejména Plagův resort i ministerstvo zdravotnictví vedené Janem Blatným (za ANO) –, aby stanovila datum otevření škol, aby představila jasný plán testování a zařídila přednostní vakcinaci u zaměstnanců školských zařízení.

Aby ředitelé nebyli „bezbranní” proti rodičům

„Současně musí vláda zajistit pro školy financování, nákup a logistiku pro využití neinvazivních testů, které nevyžadují laboratorní potvrzení, případně dalších protiepidemických pomůcek,” uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofman, který dodal, že je potřeba vydat podrobný metodický pokyn k provádění testů a dalšímu postupu, aby ředitelé nebyli „bezbranně vystaveni tlaku ze strany veřejnosti”.

Odborník na zdravotní právo Ondřej Dostál navíc upozornil na možný legislativní (či minimálně etický) problém – test coby zdravotní službu by měli podle plánů Babiše a spol. zajišťovat nezdravotníci, tedy učitelé či nepedegogičtí pracovníci škol. Plagovo ministerstvo ovšem už dříve hovořilo o využítí takvazných kloktacích testů ze slin především pro maturanty. Komplikací do budoucna z hlediska veřejného zdravotního pojištění se může být i frekvence testů „zdarma”. Ve finále to stejně zaplatí občané z daní.

Stále každopádně chybí přehledná strategie a konkrétní představa, jak by měl být návrat žáků a studentů do škol organizován. „Zavřené školy se nesmí stát samozřejmostí, ale krátkodobým krizovým řešením, jehož negativní dopady nelze přehlížet,” řekla předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání pražského zastupitelstva Mariana Čapková (Piráti).