/VIDEO, FOTOGALERIE/ Na sběr hub míří Pražané většinou za metropoli nebo koníček praktikují v lesích okolo svých chat a chalup. Málo kdo ví, že houby lze najít i v pražských lesích. I když v menší míře a při hledání narazí houbař většinou na nepořádek a množství odpadků.

Výprava na houby - Kunratický les | Video: Eliška Stodolová

Sběr hub je vášní mnoha Čechů. „Na houby chodíme často a rádi, ale většinou jezdíme mimo hlavní město. Vlastně by mě ani nenapadlo, že se dá na houby vyrazit i v Praze. My jezdíme za Beroun,“ říká Alena, která v hlavním městě žije od dětství a do lesa pro houby chodí pravidelně s celou rodinou.

I v metropoli lze však v sezóně košík houbami naplnit. Oblíbeným místem je Klánovický les u Horních Počernic nebo Kunratický les, který leží kousek od zastávky metra Roztyly na Jižním Městě. Pro některé může být překvapením, že i sem, kousek od betonového sídliště, vyráží houbaři. „V Kunratickém lese po dvou hodinách jen pár babek a červavých podhířbků,“ sděluje Martin.

Houbařské žně mohou začít i v Praze. Mapa napoví, kde rostou

V Klánovicích, kde les tvoří především duby, borovice a smrky, měli houbaři minulý týden větší štěstí – i když hledání trvalo dlouho. Ve dvou lidech po šesti hodinách a sedmnácti nachozených kilometrech jsou výsledkem tři praváci, pár klouzků, několik modráků a větší množství babek. Jiný houbař Martin se chlubí nálezem šesti hříbků, osmi masáků a čtyř hřibů kovářů.

Houbaři narazí spíš na odpadky

S Deníkem jsme se vydali zkusit štěstí do Kunratického lesa. Po dvouhodinové procházce byl výsledek nulový. Jiní houbaři, které jsme při hledání potkali, se také vrací s prázdnou. Překvapením ale bylo množství pohozených odpadků, a to i mimo hlavní cesty nebo cyklostezky.

Speciál houby bannerZdroj: Deník/Jan Lakomý

Na odhozené lahve od alkoholu, pytlíky od jídla nebo plastové obaly je možné narazit i v hlubší části Kunratického lesa, kam vedou jen pěšinky a mnohdy ani ty ne. Přitom odhazování odpadků nepřímo zakazuje zákon o odpadech. Každý má podle něj povinnost jednak předcházet vzniku odpadů, a jednak ty vzniklé odstraňovat tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Pokuta patnáct tisíc korun

Podle pražského magistrátu je lesní zákon ještě přísnější a výslovně zakazuje znečišťování lesa odpadky i odpady, a to pod pokutou až 15 tisíc korun. Problémem ale je, že viník by musel být dopaden přímo při činu, což je v případě kontroly lesa, kterou má mimo jiné na starosti lesní stráž, téměř nemožné.

Zdroj: Deník/Martin Nevyjel

Na vyčištění tak pražské lesy většinou čekají až na pravidelné akce, které pořádá například iniciativa Ukliďme Česko, a to zpravidla dvakrát do roka. Tehdy se do lesů i jiných částí města nahrnou dobrovolníci, kteří odpadky sbírají.