Houbařské žně mohou začít i v Praze. Mapa napoví, kde rostou

Houbaři mohou v těchto dnech zažívat žně. Šance, že se budou z lesních výprav vracet s plnými košíky, se výrazně zvýšily. Ukazuje to mapa, kterou zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav. Vysoká pravděpodobnost růstu hub je v celých středních Čechách, ale i v Praze. K bohatým darům lesa lze z metropole dojet za hodinu i méně například do Brd, Posázaví, Polabí nebo na Berounsko. Ještě blíž je to pak z centra do Klánovického lesa a lesoparku.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Radim Havlík