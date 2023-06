Z pražského hotelu bylo odvezeno pět lidí s nevolnostmi do nemocnice

/FOTOGALERIE/Celkem šest osob si převzali do péče pražští záchranáři poté, co se u nich projevily nevolnosti, pět z nich bylo převezeno do nemocnice. Na místě asistovali záchranné službě i pražští policisté a hygiena.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Záchranáři ve Strašnicích. | Foto: Deník/Radek Cihla