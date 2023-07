I on připouští, že návštěvník nemusí změny nutně zaznamenat. „Možná si spíš všimne toho, že je nově vymalováno. Novinkou je od června i tanková plzeň,“ dodává.

Právě pivem za nepřemrštěnou cenu, i přes umístění v drahé lokalitě prostředí Vyšehradu, byla hospůdka vyhlášená. Kromě tankové plzně za 61 korun za půllitr je nyní v nabídce i desítka Radegast za 44 korun nebo Chříčské pivo. To pochází z malého pivovaru u Plzně, jehož historie sahá do roku 1567 a současně nyní funguje i jako chráněná dílna. Za půllitr chříčského léžáku tu host zaplatí přibližně 55 korun. Cena jídla se v hospůdce pohybuje od 120 do 200 korun.

Hospůdka Na hradbách končí kvůli sporům. Správu převezme Přístav

Klientela je různorodá, ale nijak zvlášť se neproměnila a do podniku míří stále stejní zákazníci. Z turistů, kterých je na Vyšehradě dost, prý převládají čeští turisté, kterým jsou Hradby blíže než ostatní, výrazně luxusnější podniky v okolí.

Spor s provozovatelem grilu

Za předčasný konec původní hospůdky mohl podle bývalého provozovatele Marka Matýska mimo jiné i fakt, že provozovatel grilu ve stejném areálu měl od roku 2010 vlastní smlouvu s pronajímatelem prostoru NKP Vyšehrad, ale od roku 2020 zůstala smlouva o podnájmu jen s provozovatelem hospody, který potom uzavřel jinou právě s provozovatelem grilu.

Kvůli nedodržování domluvených podmínek se Matýsek rozhodl provozovateli grilu smlouvu vypovědět a gril obstarávat sám. Místo toho ale dostal od pronajímatele výpověď.

Podle Špinky podobná komplikace nyní nehrozí. „Gril teď provozujeme přímo my, to byla také podmínka vedení Vyšehradu. Chtěli provozovatele, co by zajišťoval obojí. Právě kvůli zkušenostem z minula,“ uvedl pro Deník.

V plánu jsou kulturní akce

Nový provozovatel má smlouvu na dobu neurčitou a sám investuje do oprav a novinek. Nicméně v příštích letech čekají venkovní prostory i budovu hospody zásadní revitalizace a rekonstrukce, které proběhnou v režii NKP Vyšehrad.

Hospoda Na Hradbách.Zdroj: Deník/Eliška Stodolová

Samotný Přístav 18600 plánuje do budoucna i realizaci kulturních akcí, zatím ale čeká, až se s provozem postupně seznámí. Něco málo si lze představit už nyní.

„Přes léto provozujeme kromě Hradeb i náš domovský Přístav 18600 v Karlíně a také bar Džungle BKAO při letní scéně divadla Jatka 78 na Výstavišti. Baví nás určitě různorodost prostorů a především skvělý tým a lidé, kteří s námi na tom pracují. Důležitá je pro nás i kulturní stránka věci, kde věříme, že do budoucna budeme i na Vyšehradě více aktivní,“ nastiňuje směřování podniku Špinka.